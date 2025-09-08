La asturiana Anabel Montes, a bordo de la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza

OVIEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La rescatadora asturiana Anabel Montes Mier, coordinadora de búsqueda y rescate (SAR) en la ONG Emergency, forma parte del equipo a bordo del Life Support, el barco de salvamento de la organización, que se ha unido a la Global Flotilla con destino a Gaza.

El Life Support, que zarpa desde Catania junto a los barcos de la delegación italiana, actuará como observador y brindará apoyo médico y logístico a las embarcaciones participantes en esta misión marítima no violenta, integrada por delegaciones de 44 países con el objetivo de abrir un corredor humanitario por mar y llevar ayuda a la Franja de Gaza.

"Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza desde hace casi dos años es inaceptable", denuncia Emergency, que mantiene activos dos centros sanitarios en la gobernación de Khan Younis. La organización alerta de la situación extrema que sufre la población: continuos bombardeos, órdenes de evacuación, y bloqueo de la ayuda humanitaria desde hace más de cinco meses.

Según la ONG, al menos 500.000 personas viven en condiciones de inseguridad alimentaria catastrófica, mientras la comunidad internacional no ha adoptado medidas efectivas. En este contexto, la flotilla lanza un mensaje claro: "Cuando un gobierno bloquea la ayuda humanitaria, las personas tienen el derecho y el deber de actuar directamente, de forma no violenta".

El Life Support, que acaba de concluir su 36ª misión de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central, ha rescatado a 3.001 personas desde diciembre de 2022. A bordo del barco viaja un equipo compuesto por nueve nacionalidades, entre ellos cuatro españoles, incluida Anabel Montes, con amplia experiencia en misiones humanitarias y de salvamento en el Mediterráneo.