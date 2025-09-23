Una asturiana con autismo desarrolla un videojuego sobre el TEA basado en su propia experienccia

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Victoria, una ovetense de 14 años y diagnosticada con Trastorno del Espectro Autista (TEA), ha sido seleccionada como una de las ganadoras españolas de la cuarta edición de las Olimpiadas Internacionales de Tecnología organizadas por la Fundación NTT DATA, gracias a un videojuego que refleja las dificultades cotidianas a las que se enfrentan los niños con autismo.

El proyecto, desarrollado a partir de su propia experiencia, busca sensibilizar a la sociedad y mostrar, de forma interactiva, cómo se sienten las personas con TEA ante situaciones comunes con múltiples estímulos, como ruidos, música o globos.

En el juego, el personaje protagonista --Vicky-- debe tomar decisiones, como utilizar cascos para reducir el impacto sensorial y poder continuar disfrutando de la actividad. "Esto a mí me ayuda a calmarme", explica la joven, que ha compartido el videojuego en la plataforma Scratch: https://scratch.mit.edu/projects/1171104359 .

Esta alumna del colegio Laude Palacio de Granda fue animada por sus profesores a participar en el certamen, al que llegó con conocimientos previos en programación adquiridos desde Primaria. El jurado, que incluía a personalidades como Abraham López, ganador de un Goya por un videojuego de animación, valoró especialmente la forma en que Victoria ha trasladado una realidad compleja como el autismo a un entorno digital educativo y accesible, destacando su valentía y creatividad.

Gracias a este reconocimiento, Victoria se ha clasificado para la final internacional de las Olimpiadas, que se celebrará de forma virtual el próximo 30 de septiembre a las 17.00 horas, y en la que competirán jóvenes de otros nueve países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Italia, México, Perú y España.

En esta edición han participado más de 6.600 menores de entre 7 y 16 años. España estará representada en la fase global por seis finalistas, procedentes de Madrid (4), Zaragoza (1) y Asturias (1), en una competición basada en un modelo pedagógico que promueve el desarrollo de competencias digitales, habilidades blandas y la resolución de problemas reales desde una perspectiva inclusiva.

Durante todo el proceso, los participantes han contado con el acompañamiento de entrenadores, muchos de ellos voluntarios de NTT DATA, que han actuado como mentores hasta la fase final.