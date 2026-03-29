Los asturianos enviaron y recibieron más de 74.000 paquetes en los buzones automáticos de Correos

Citypaq de Correos - CORREOS

OVIEDO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La red de buzones Citypaq de Correos de Asturias tramitó 74.605 paquetes durante 2025. Esta cifra supone un incremento en el uso de este recurso en el Principado de un 15% con relación al año anterior.

Los terminales asturianos entregaron 64.840 paquetes, mientras que el número de envíos realizados desde estos dispositivos ascendió a 9.765. Hay 39 taquillas instaladas en Asturias, ubicadas en oficinas postales, edificios institucionales, lavanderías, supermercados, centros deportivos, de trabajo y educativos. La apuesta de Correos es que la mayoría sean puntos 24 horas, disponibles los siete dias de la semana.

Estos equipos automatizados sirven como complemento a los servicios que ofrece las oficinas durante su horario de atención al público: posibilitan a los ciudadanos recibir y enviar paquetes de sus compras en horarios ampliados.

Esta opción va popularizándose entre los clientes del comercio online ya que ofrece como principal ventaja que el destinatario escoja cuándo le viene mejor ir a recoger o a realizar su envío, adaptándose a sus circunstancias a la hora de recibir o devolver una compra.

La entrega de los productos adquiridos en las tiendas de comercio electrónico a través de este sistema favorece la llegada efectiva a los destinarios, objetivo de todas las empresas que venden a distancia. A esto hay que añadir que un solo punto de recepción y envío reduce los desplazamientos de los vehículos de reparto y, consecuentemente, sus emisiones.

Los destinatarios de los pedidos disponen de cinco días para recoger sus paquetes en el buzón. Si expira ese plazo, se le comunica al destinatario que su paquete estará disponible durante 15 días en la oficina de Correos respectiva.