Asturias abre su campaña de vacunación de gripe en centros sociosanitarios y en niños de hasta 13 años

Un hombre recibe una vacuna - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias ha puesto en marcha la primera fase de la vacunación contra la gripe del año, comenzando con residentes en centros sociosanitarios y en niños de hasta 13 años.

El subdirector de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), Máximo Muñiz, ha explicado que será la de este año una campaña captación "proactiva" a través de un "agente virtual".

Ha dicho que los ciudadanos no tienen que llamar al centro de salud, ya que será el sistema quien se ponga en contacto con los ciudadanos.

La priorización de menores de 13 años responde a que es un grupo, aparte de riesgo para ellos, es un grupo que contagia muy fácilmente a las personas que están. El Sespa busca mejorar la captación, que fue de entorno a un volumen del 55-60% el año anterior.