Asturias acoge la presentación de la primera campaña estatal contra el acoso escolar al alumnado autista

OVIEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El colegio público Poeta Ángel González, en Oviedo, ha acogido este jueves la presentación de la campaña 'Profe, tenemos que hablar', la primera iniciativa estatal dirigida a prevenir el acoso escolar al alumnado con autismo. La acción, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación del Principado de Asturias y del Centro Español de Autismo.

El vídeo, grabado en el propio centro ovetense, muestra una conversación entre una profesora y un alumno con autismo, interpretado por un estudiante del colegio. En el diálogo, el niño plantea las dificultades a las que se enfrenta en el aula y la falta de comprensión de algunos docentes, mientras la profesora reflexiona sobre la importancia de atender a los cambios de conducta y escuchar directamente las necesidades del alumnado.

Durante la presentación, la consejera de Educación, Eva Ledo, ha destacado que se trata de una campaña "muy importante en el contexto actual", que pone el foco en "la necesidad de saber gestionar el autismo en las aulas y de difundir una realidad cada vez más acuciante".

Ledo ha explicado que en Asturias se han incrementado un 46% los casos diagnosticados de alumnado con trastorno del espectro autista (TEA) en la última década, hasta alcanzar unos 2.800 estudiantes. De ellos, entre un 12% y un 15% ha sufrido acoso, una cifra que Ledo ha calificado de "relevante" y que requiere "poner el foco en quienes necesitan más refuerzo porque no siempre disponen de las mismas herramientas que otros compañeros".

La consejera ha puntualizado que el Principado cuenta actualmente con 30 "aulas abiertas", tres más que el pasado curso, y que el equipo regional de atención al autismo está evaluando nuevas aperturas para el próximo año.

ESTRATEGIA DE AUTISMO EN ASTURIAS

Por su parte, el director de discapacidad del Gobierno de España, Jesús Martín, ha celebrado que por primera vez "los poderes públicos se hacen cargo de una realidad muy dolorosa, de una realidad que no se expresa, que es el dolor que provoca en niñas y niños autistas la exclusión, la marginación, y la soledad que produce el acoso escolar".

Esta iniciativa se enmarca dentro del plan de acción de la Estrategia del Autismo, dotada con 40 millones de euros y 32 medidas, "muchas de ellas dirigidas al ámbito educativo", según ha explicado el director. "Tenemos que dar certezas a este alumnado, tenemos que dar certezas a las familias y esta campaña es una mano tendida a la comunidad educativa para que sepan atender el acoso escolar que sufre el alumnado autista", ha comentado.

Martín ha agradecido la colaboración del colegio Ángel González de Asturias, "comunidad autónoma con una estrategia de autismo en el educativo", para desarrollar esta campaña a través de "una conversación serena, franca, entre un alumno y una profesora" que, según ha destacado, "va a ser muy disruptiva".