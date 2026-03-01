Asturias acogerá la celebración del XVIII Festival Internacional de la Máscara Ibérica

Festival Internacional de la Máscara Ibérica (FIMI) - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de la Máscara Ibérica (FIMI) celebrará este año en Asturias su decimoctava edición. El evento, financiado por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, tiene por objetivo reforzar la protección y la difusión del patrimonio cultural inmaterial.

Por primera vez desde su creación, el festival saldrá de Portugal para celebrarse en Asturias, con un amplio programa de actividades que se desarrollará en distintos puntos del territorio, especialmente en los concejos donde pervive la tradición de las mascaradas. Esta edición coincide con el proceso abierto por Cultura para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), de carácter inmaterial, del conjunto de mascaradas de Asturias, siguiendo la estela de la declaración ya efectuada de los Sidros y Comedies.

La programación culminará el próximo 13 de junio con un gran desfile en Oviedo, que reunirá a cerca de 600 participantes en el acto central del encuentro.

Según ha informado el Gobierno asturiano este domingo a través de una nota de prensa, el FIMI 2026 llega a Asturias con un programa amplio e inclusivo que pone en valor los lazos comunes y la diversidad cultural europea, articulado en torno a una oferta variada de actividades pensadas para todos los públicos.

El festival incluirá exposiciones de fotografía dedicadas a la historia y al arte de las máscaras ibéricas, con obras de artistas locales e internacionales que dialogan entre la tradición y la creación contemporánea, así como un ciclo de conferencias y mesas de debate centradas en las tradiciones ancestrales, el patrimonio cultural y el papel de las máscaras en la construcción de la identidad ibérica, con la participación de especialistas de Portugal, España y otros países europeos.

La programación se completará con conciertos y actuaciones en directo que celebran tanto los ritmos tradicionales como las propuestas contemporáneas, integrando elementos folclóricos de diversas comunidades, además de talleres y demostraciones a cargo de artesanos de máscaras y trajes, que compartirán técnicas transmitidas de generación en generación y ofrecerán al público la posibilidad de interactuar y conocer de cerca estos procesos creativos.

El apartado audiovisual estará dedicado a la proyección de películas y documentales temáticos sobre mascaradas y fiestas populares en Europa, ampliando la mirada sobre este patrimonio cultural compartido.

El momento cumbre del festival será el gran desfile de la tarde del 13 de junio en Oviedo, con la participación de grupos de la Península Ibérica, así como de otros países europeos. Será una procesión colorida que recorrerá las calles de la capital asturiana y reunirá a cerca de 600 participantes, representantes de la mayoría de las identidades ibéricas en las que los rituales de la máscara siguen vivos.

Este festival tiene su punto de partida en 2006, cuando un desfile en la ciudad de Oporto marcó el arranque de esta iniciativa cultural. En los años siguientes, el FIMI se consolidó en Lisboa con quince ediciones consecutivas, celebradas en la Baixa lisboeta y en los Jerónimos, hasta convertirse en uno de los eventos culturales más relevantes de la Península Ibérica y atraer a miles de visitantes y participantes de varios países.

En los distintos años desde la creación del FIMI han sido muchos los grupos asturianos que han participado activamente en su programación, aportando su trabajo y su compromiso a un proyecto cultural compartido. Colectivos como los Mazcaritos d'Uviéu, Os Reises de Tormaleo, Os Reises de Valledor o los Sidros, entre otros, han viajado a Portugal para formar parte del festival, mostrando la riqueza de nuestras mascaradas y contribuyendo a estrechar unos lazos que se han consolidado con los años.