Asturias activa la fase de alerta del Plan de Incedios Forestales

Archivo - Bomberos de Asturias trabajan para extinguir las llamas en un incendio forestal, a 28 de marzo de 2023, en Toraño, Parres. - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha procedido a comunicar a las 12.45 horas, de este miércoles 3 de septiembre, el regreso a la fase de alerta del Plan de Incendios Forestales del Principado (Infopa).

El Gobierno del Principado recuerda que el Infopa permanece activado en fase de alerta desde el pasado 15 de julio. El plan se activa de forma automática, anualmente, coincidiendo con las épocas de peligro alto y medio que en Asturias se corresponden con los periodos que van del 15 de enero al 30 de abril y del 15 de julio al 15 de octubre.