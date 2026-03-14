Asturias actualiza el 'Código infarto' para mejorar la atención en casos graves

El médico del SAMU, Richard Houghton explica el protocolo - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha presentado este sábado el 'Código Infarto', el protocolo que organiza la respuesta sanitaria ante el infarto agudo de miocardio. Esta nueva versión sustituye el anterior Código Corazón y, según el Gobierno asturiano, "consolida una red asistencial más rápida, equitativa y coordinada", diseñada para garantizar que cualquier persona reciba el tratamiento óptimo en el menor tiempo posible.

El gobierno asturiano ha informado en nota de prensa de que uno de los principales objetivos del cambio es "asegurar que los casos más graves, aquellos con obstrucción completa de una arteria coronaria, puedan resolverse en un máximo de dos horas".

La consejera, Concepción Saavedra, ha destacado que esta revisión del protocolo refuerza la calidad del sistema sanitario: "Garantiza que cualquier persona, independientemente de dónde viva, reciba la mejor atención posible ante un infarto. Cada minuto cuenta y este protocolo está diseñado para salvar vidas".

El 'Código Infarto' se centra especialmente en la atención al síndrome coronario agudo con elevación del ST, la forma más grave de infarto y en la que resulta clave el tiempo de intervención. La elevación del ST es una alteración que se refleja en un electrocardiograma e indica que una arteria coronaria está completamente obstruida y que el músculo cardíaco no recibe sangre.

Es la señal eléctrica de que una arteria está bloqueada y de que cada minuto cuenta para salvar una vida. En estos casos, es esencial el restablecimiento del flujo sanguíneo o reperfusión.

Aunque la reperfusión urgente se reserva para los casos más graves, el protocolo se activa ante cualquier sospecha de infarto, con el fin de asegurar un diagnóstico rápido y garantizar una monitorización y derivación seguras.

La actualización incorpora mejoras asistenciales, tecnológicas y organizativas que responden a la evidencia científica más reciente y a la nueva estructura territorial del sistema sanitario.

ACTIVADO 437 VECES EN UN AÑO

El año pasado, el protocolo para el infarto se activó 437 veces y generó un 57,8% de derivaciones al HUCA y un 41,65% al CAHU.

En Asturias se registran 585 intervenciones coronarias por millón de habitantes, lo que sitúa la comunidad como la tercera a nivel nacional en ejecución de angioplastias primarias. Además, la mortalidad por infarto mantiene una tendencia descendente sostenida desde 1999.