Asturias actualiza la gestión de distintos espacios protegidos

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OVIEDO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado los cinco decretos que actualizan la composición y el régimen de funcionamiento de las juntas y comisiones rectoras de los parques naturales de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias; Ponga, Somiedo, Las Ubiñas-La Mesa y Redes.

Las nuevas normas refuerzan la representatividad y la participación social en estos órganos, a los que se incorporan representantes de las administraciones autonómica y local y de las parroquias rurales, titulares de derechos afectados, asociaciones conservacionistas, entidades vinculadas al desarrollo rural y otros agentes del territorio. Además, se introducen mecanismos que garantizan la paridad de género, la transparencia y la eficiencia administrativa.

La renovación de la normativa se enmarca en el proceso de adaptación de los espacios protegidos al nuevo contexto regulador de la Red Natura 2000. Los decretos suponen el paso previo para la aprobación de los instrumentos de gestión integrada (IGI) de estas áreas.

CORREDOR DEL NARCEA

Por otro lado, el Gobierno asturiano ha acordado un gasto de 1.678.775 euros para acondicionar el tramo del corredor del Narcea (AS-15) que une Cangas del Narcea con Ventanueva.

Estos fondos se destinarán a la renovación de 8,8 kilómetros de vía, mediante la mejora del firme, los elementos de seguridad, la señalización y el sistema de drenaje. La actuación cuenta con un plazo de siete meses.