Asturias analiza la propuesta de financiación de Hacienda pero avisa que la rechazará si no atiende a sus intereses

OVIEDO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha dicho que el Ejecutivo ya estudia la propuesta sobre el modelo de financiación autonómica enviada por el Ministerio de Hacienda, pero ha advertido que la rechazará si no se respetan los planteamientos que se han hecho desde Asturias.

"Si el documento del Ministerio no recoger los intereses de Asturias, a mí no me vale", ha advertido Barbón a preguntas de los periodistas en Mieres.

Así, ha adelantado que rechazará los planteamientos del Ministerio si no encuentran una sensibilidad especial con los territorios envejecidos, con la dispersión o con los problema del despoblamiento.

Ha indicado en cualquier caso que la documentación que ha remitido Hacienda es "compleja" y que es imposible opinar en un día. "Quien fija opiniones en un día está mintiendo a los ciudadanos", ha indicado.