Asturias apela a la responsabilidad ciudadana para prevenir los incendios este otoño

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado pondrá en marcha este lunes, 28 de septiembre, la segunda oleada de la campaña institucional 'Querida o quemada, pregúntate cómo quieres Asturias', destinada a reforzar la prevención y sensibilización frente a los incendios forestales. La campaña se prolongará hasta el 31 de diciembre, aunque concentrará su difusión en octubre y noviembre.

La iniciativa estará presente en publicidad exterior, medios impresos y digitales, radio, televisión y redes sociales, donde se adaptarán los mensajes a los distintos escenarios de riesgo. La publicidad exterior se instalará durante un mes en localidades del centro, oriente y occidente de Asturias, entre ellas Arriondas, Ribadesella, Llanes, Navia, Cabañaquinta y Lugo de Llanera.

La campaña apela a la responsabilidad ciudadana para evitar conductas que puedan provocar incendios y recuerda la importancia de avisar al 112 ante cualquier indicio de fuego o situación de riesgo. Esta segunda fase da continuidad a la desarrollada entre mayo y junio y busca mantener la concienciación durante el otoño.

El Principado señala que la mayoría de los incendios forestales está relacionada con la actividad humana y que muchos pueden evitarse mediante comportamientos responsables y colaboración ciudadana. La campaña forma parte de las políticas de prevención y gestión de incendios forestales, que incluyen actuaciones sobre el territorio, vigilancia, protección de núcleos rurales y autoprotección.

La campaña ha sido adjudicada por 367.840 euros. El Ejecutivo autonómico prevé movilizar este año alrededor de 107 millones de euros en políticas relacionadas con la prevención de incendios, la gestión y protección del territorio y la respuesta ante emergencias, un 13% más que en 2025.