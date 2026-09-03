Asturias apoya con 20 millones cuatro proyectos industriales para el ahorro de agua y aprovechamiento de materiales

Archivo - El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano ha concedido 20 millones para impulsar cuatro proyectos industriales que permitirán ahorrar agua, aprovechar mejor los materiales, reducir residuos y desarrollar nuevas tecnologías. La mayor ayuda será para una inversión de ArcelorMittal en Gijón, de 15,14 millones.

Las actuaciones beneficiarias se desarrollarán en los sectores siderúrgico, metalúrgico, refractario y del hidrógeno renovable, con el objetivo de modernizar procesos productivos estratégicos y mejorar el aprovechamiento de los recursos. Además de sus beneficios ambientales, los proyectos contribuirán a reforzar la competitividad industrial, impulsar la innovación y generar nuevas oportunidades para el tejido empresarial.

Según ha informado el Gobierno asturiano, en conjunto, las iniciativas impulsarán una gestión más eficiente del agua y los materiales, favorecerán la reducción y valorización de residuos y ayudarán a adaptar la industria a los retos asociados al cambio climático.

También permitirán mantener y modernizar la actividad industrial, consolidando empleo de calidad y fortaleciendo la capacidad de las empresas para afrontar los desafíos futuros.

ArcelorMittal España, S.A. (Gijón) realizará una inversión por valor de 39,86 millones y recibirá 15,14 millones de subvención. Es el proyecto de mayor envergadura y permitirá avanzar hacia un uso más eficiente del agua en una de las principales instalaciones industriales de Asturias. Según el Gobierno, la gestión y reutilización de aguas pluviales y regeneradas reducirá la necesidad de recurrir a recursos hídricos convencionales y hará más resiliente el proceso productivo ante la creciente presión sobre el agua.

Por su parte, Hierros y Carbones, S.A. (HICASA), ubicada en Carreño, invertirá 3,75 millones y recibirá 1,41 millones de ayuda. El proyecto mejorará la circularidad del proceso de corte de carril para aprovechar mejor los materiales y reducir la generación de residuos. La actuación se desarrolla, además, sobre un emplazamiento industrial previamente transformado e incluye trabajos de rehabilitación y gestión de residuos, incluida la retirada de amianto.

Refractaria, S.A.U. (Siero) plantea una inversión 5,95 millones que será apoyada con 2,68 millones. La incorporación de nuevas tecnologías permitirá aumentar el uso de material reciclado y recuperar residuos refractarios para devolverlos al circuito productivo. La resolución acredita una valorización de residuos refractarios superior al 50% y señala que la prevención y valorización de residuos constituye el principal impacto ambiental del proyecto, con una intensidad del 62,5%.

Por último, H2 Aboño, S.A. (Llanera) proyecta 1,72 millones de inversión y tendrá derecho a 775.225 euros de subvención. La actuación convierte un residuo en un recurso: el agua residual se aprovechará para la producción de hidrógeno renovable. El proyecto incorpora además medidas de ecodiseño y un modelo transferible y escalable, lo que abre la puerta a aplicar soluciones similares en otros procesos y emplazamientos industriales.

Las cuatro actuaciones están alineadas con los objetivos de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP) y contribuirán a acelerar la implantación de tecnologías limpias y procesos productivos más eficientes.