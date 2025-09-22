Asturias aprueba 12,5 millones en ayudas sociales, formación y digitalización educativa

El Gobierno de Asturias repartirá 12,5 millones entre las entidades locales para fortalecer el escudo social - PRINCIPADO

OVIEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha autorizado este lunes un gasto de 12,5 millones para financiar ayudas de emergencia social y proyectos de inclusión gestionados por las entidades locales. Las ayudas cubrirán gastos de vivienda y energía, apoyos a familias con menores, programas de conciliación y refuerzo de servicios sociales.

Con estas transferencias, el Principado alcanza el 97,5% de ejecución de las partidas destinadas a financiar los servicios municipales, tal y como ha detallado en una nota de prensa. La partida aprobada esta mañana irá destinada a los siguientes fines:

Ayudas de emergencia social para gastos relacionados con energía, vivienda y otros: 5.706.220 euros; ayudas a familias con menores: 1.496.374 euros; desarrollo de programas de conciliación: 393.106 euros; apoyo a la intervención, proyectos locales de inclusión social y refuerzo de personal para la gestión: 4.904.780 euros.

Ante el aumento de la demanda del servicio de ayuda a domicilio, Derechos Sociales reforzará su financiación con un fondo extraordinario de 2 millones, que se suma a los 8 millones transferidos a principios de año. Con ello se asegura la cobertura de ayudas a personas vulnerables y la atención domiciliaria.

En materia de formación, el Ejecutivo ha aprobado 10,88 millones para programas dirigidos a personas desempleadas y ocupadas sin certificado profesional, que se suman a los 17 millones ya destinados a acciones formativas con certificación, alcanzando un total de 28 millones para 2025-2026.

Además, el Consejo de Gobierno ha nombrado a Vanesa Fernández García como nueva directora general de Igualdad, en sustitución de María Jesús Álvarez, que será senadora. Fernández es psicóloga y cuenta con amplia experiencia en intervención en violencia de género e igualdad.

En educación, el Principado invertirá cerca de un millón de euros para modernizar y digitalizar los procesos administrativos de 138 centros educativos, mediante la adquisición de 503 portátiles y 1.006 monitores, reforzando la transformación digital de la enseñanza y la gestión académica.

Por último, el Ejecutivo ha ampliado la protección del pozo Santa Bárbara de La Rebaldana, en Mieres, incluyendo el antiguo economato en el Bien de Interés Cultural, reconociendo su valor histórico y social como patrimonio centenario de las cuencas mineras.