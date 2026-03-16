Asturias aprueba una ayuda de emergencia de 100.000 euros para apoyar al pueblo saharahui tras una tormenta

El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, en una rueda de prensa - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado una ayuda de emergencia, por importe de 100.000 euros, para apoyar al pueblo saharaui en la reparación de los graves daños ocasionados por una tormenta de arena en la wilaya de Dajla, en los campamentos de población refugiada de Tinduf (Argelia). Estos fondos beneficiarán a 19.000 personas.

La subvención se destina a la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, que realizará el proyecto a través de la Media Luna Roja.

La actuación, que consistirá en la rehabilitación de viviendas e infraestructuras esenciales, busca garantizar la seguridad y la operatividad de servicios públicos como las escuelas y recuperar pozos de abastecimiento de agua, según ha informado el Gobierno asturiano tras la reunión del Consejo de Gobierno.

En diciembre de 2024, el Principado concedió otra ayuda de emergencia de cien mil euros para financiar la construcción del nuevo hospital de Dajla y de 20 viviendas para familias que habían perdido su hogar por fuertes inundaciones.