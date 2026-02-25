Asturias apuesta por la electrificación como clave para mantener la competitividad de la industria

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, participa en el encuentro informativo 'La electrificación, una oportunidad para la industria', organizado por Europa Press y patrocinado por TotalEnergies. - JORGE PETEIRO - EUROPA PRESS

OVIEDO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha defendido este miércoles la apuesta por la electrificación como clave para mantener la competitividad de la industria en Asturias, situando la garantía de suministro energético como el principal reto del Principado en este campo para una región con pasado exportador de energía.

El titular de Industria ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el encuentro informativo 'La electrificación, una oportunidad para la industria', organizado por Europa Press y patrocinado por TotalEnergies.

Sánchez ha sido el encargado de abrir un encuentro que, junto a expertos y empresas, abordará los retos y oportunidades del proceso de transición energética en el sector industrial asturiano. En su exposición inicial, el consejero ha remarcado que la electrificación es un "proceso esencial" para avanzar en la descarbonización y mantener la competitividad del tejido productivo de Asturias.

El consejero ha explicado que la planificación energética de Asturias hasta 2030 contempla una inversión de más de 200 millones de euros, con la construcción de nueve nuevas subestaciones eléctricas, 110 kilómetros de red de transporte que se van a repotenciar y 70 kilómetros nuevos de red de alta tensión.

Esta estrategia persigue dos objetivos. En primer lugar, asegurar el suministro en la zona central de Asturias, donde las industrias existentes consumen en torno al 60% de la energía. En segundo lugar, la estrategia pretende que la producción renovable de energía, como la eólica, se integre en la cadena de valor asturiana. Todo ello, ha remarcado, con el objetivo de garantizar el futuro industria y la transición energética respetando el territorio.

Tras la intervención del consejero se celebrará una mesa redonda en la que participarán el director general del negocio de clientes empresariales e institucionales de TotalEnergies Electricidad y Gas, Javier Vázquez; La directora general de Ategi (Grupo Mondragón), Amaia Ramos; la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí; el presidente de Femetal, Antonio Fernández-Escandón; y el experto energético y presidente de Build to Zero, Joaquín Coronado.

Los participantes abordarán cuestiones como la electrificación de la industria asturiana, la transición energética, la descarbonización, el almacenamiento de energía, la reducción de emisiones en el transporte, la demanda energética de los sectores intensivos y los cambios regulatorios necesarios para avanzar hacia un modelo más sostenible y competitivo.