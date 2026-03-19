Asturias busca 3.000 camareros, cocineros y recepcionistas para reforzar la campaña de Semana Santa

Archivo - Una terraza en el centro de Oviedo. Plaza del Fontán. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asturias creará más de 3.000 contratos temporales en Semana Santa, un 8,6% más que en 2025, según la empresa de contratación temporal Randstad. Pese a las previsiones positivas, Asturias se sitúa como la segunda región española con un menor crecimiento de contratos respecto a 2025, lejos de la media nacional, del 13,2%.

A nivel nacional, la campaña de Semana Santa generará 164.160 contrataciones, lo que supone un incremento del 12,1% respecto al año anterior, cuando se registraron 146.455 contratos.

Sin embargo, Asturias se sitúa como la segunda región con un menor crecimiento de contratos (8,6%), solo superada por Andalucía, con un 8,5% más. En este sentido, le siguen las regiones de Castilla-La Mancha (9,57%) y La Rioja (10,52%), todas por debajo de la media nacional (13,2%.)

En este contexto, Asturias también se sitúa como una de las comunidades con menor previsión de contratos con 3.030 contratos, solo por delante de Extremadura (2.895), Cantabria (2.165), Navarra (1.970) y La Rioja (1.005). Esta cifra refleja el tamaño más reducido de su mercado laboral en comparación con regiones como Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, que concentrarán casi seis de cada diez contratos que se generarán en todo el país durante esta campaña.

LA HOSTELERÍA LIDERARÁ LA CONTRATACIÓN

Al igual que ocurre en el conjunto del país, el sector de la hostelería concentrará la mayor parte de las contrataciones previstas durante la campaña de Semana Santa en Asturias. A nivel nacional, este sector generará 142.300 contratos, lo que supone un 13,7% más que en 2025 y representa cerca del 87% del total de firmas previstas para esta campaña.

En segundo lugar se sitúa el sector del transporte y la logística, impulsado por el incremento de desplazamientos y la actividad comercial asociada a estas fechas. En todo el país, este ámbito generará 12.710 contratos, un 3,7% más que el año anterior, representando el 8% del total.

Finalmente, el sector del entretenimiento también registrará un crecimiento de la contratación vinculado al aumento de visitantes y a la programación cultural y turística durante estas fechas. En España se prevé la creación de 9.150 contratos, un 1,1% más que en 2025, lo que representa más del 5% del total de vacantes de esta campaña.

CAMAREROS, COCINEROS Y REPARTIDORES, ENTRE LOS PERFILES MÁS DEMANDADOS

La campaña de Semana Santa impulsará especialmente la demanda de profesionales vinculados a la actividad turística y al servicio al cliente. Entre los perfiles más solicitados destacan camareros de sala, cocineros, ayudantes de cocina, camareras de piso y recepcionistas, así como conductores, repartidores y personal logístico para hacer frente al incremento de desplazamientos y actividad en el sector servicios.

También se registrará una mayor demanda de guías turísticos, animadores y personal de ocio, vinculados al aumento de visitantes y a la programación cultural y turística durante estas fechas.

Además de estos perfiles operativos, el sector continúa requiriendo puestos más especializados y de mayor responsabilidad, como jefes de sala, coordinadores de eventos, gerentes de restaurante o perfiles especializados en gastronomía, que reflejan la creciente profesionalización de la industria turística y hostelera.