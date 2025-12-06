Asturias capta cerca de tres millones del Ministerio de Ciencia para once contratos Ramón y Cajal

Ciencia destina 137.600 euros a apoyar las contrataciones de excelencia en la institución académica asturiana en 2026 - PRINCIPADO

OVIEDO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Asturias avanza en la retención y captación de talento al lograr cerca de tres millones del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para formalizar contratos de cinco años con investigadores e investigadoras de trayectoria destacada. El programa de ayudas postdoctorales Ramón y Cajal, uno de los más prestigiosos y demandados, permitirá incorporar a once científicos a los laboratorios de la comunidad.

La Universidad de Oviedo ha logrado siete contratos, mientras que los centros del CSIC en Asturias han conseguido cuatro: dos para el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología, una para el Instituto de Productos Lácteos (IPLA) y otra para el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (Incar).

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo cofinanciará las contrataciones del personal investigador del programa Ramón y Cajal, con 137.600 euros para 2026. El Principado ha destinado más de 1,7 millones a apoyar la incorporación de este personal desde 2013.

El objetivo de estos contratos es que el personal investigador adquiera las competencias y capacidades oportunas para conseguir un puesto de carácter estable en un organismo de investigación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y de Innovación. Cada investigador recibe algo más de 257.000 euros. En la modalidad de atracción de talento, para investigadores que desarrollen su actividad en el extranjero, la ayuda se eleva a 307.200 euros.

Por áreas de conocimiento, las ayudas se reparten en ciencias físicas, tecnologías medioambientales, biomedicina, materiales, agroalimentación, química y humanidades.

El programa ha celebrado este año su 25º aniversario con la entrega de insignias a más de 7.500 personas beneficiarias hasta la convocatoria de 2023, entre ellas, el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, y el director ejecutivo de la Agencia Sekuens, David González.

Asturias ha recibido a más de 150 investigadores de este programa de excelencia desde su puesta en marcha. Los centros del CSIC incorporaron en ese período a 91 investigadores. Por su parte, la Universidad de Oviedo contrató a 61 científicos de 2009 a 2024.

En esta última convocatoria, correspondiente a 2024 y cuya resolución definitiva acaba de publicarse, se han concedido 485 ayudas en centros de investigación de todo el país, el 40,6 % son para mujeres. El 31,5% de las contrataciones son para investigadores e investigadoras de nacionalidad extranjera.