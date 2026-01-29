El Gobierno de Asturias celebra la prórroga de las bonificaciones estatales al transporte público - PRINCIPADO

OVIEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha celebrado este jueves la aprobación, por parte del Gobierno de España, de la prórroga de las bonificaciones al transporte público, una medida que, para el Principado "refuerza el modelo de movilidad que desarrolla el Principado y consolida el transporte colectivo como un servicio esencial para la cohesión social y territorial".

El Ejecutivo ha destacado que las bonificaciones estatales complementan y fortalecen el sistema de transporte público Conecta, que permite viajar de forma ilimitada por toda la comunidad por un máximo de 30 euros al mes. Las ayudas nacionales se integran directamente en el modelo autonómico y permiten financiar descuentos, mantener precios reducidos y sostener el modelo sin trasladar costes a la ciudadanía.

La tarjeta Conecta funciona como un monedero inteligente que descuenta el coste de cada trayecto según el número de zonas recorridas, con precios que oscilan entre 0,45 y los 4,34 euros por viaje. Además, garantiza que, una vez alcanzado el límite mensual, todos los desplazamientos adicionales sean gratuitos.

Las ayudas estatales incluyen la prórroga de la gratuidad de las cercanías ferroviarias, una medida de carácter excepcional y compensatorio recogida en los Acuerdos de La Castellana para compensar el retraso en la renovación del material rodante de la red.

En relación con el transporte urbano, el acceso a determinadas bonificaciones nacionales está vinculado al cumplimiento de las obligaciones legales en materia de movilidad sostenible. En este sentido, la decisión del Ayuntamiento de Gijón de no implantar la zona de bajas emisiones ha impedido que el concejo pueda acceder a estas ayudas, lo que ha derivado en un aumento de las tarifas municipales.

No obstante, la población gijonesa puede seguir beneficiándose de tarifas reducidas y de la tarifa plana gracias a la integración en el sistema Conecta, que mantiene topes de gasto y amortigua el impacto económico para las personas usuarias habituales del transporte público.

El Gobierno de Asturias reitera su compromiso con un transporte público moderno, integrado, sostenible y socialmente justo. También expresa su voluntad de mantener su colaboración con el Ejecutivo central para que las políticas de movilidad sigan teniendo un impacto positivo en la ciudadanía.