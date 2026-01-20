Asturias cierra 2025 con más de 22.000 pacientes esperando para operarse

Archivo - Hospital de Cabueñes - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) cerró 2025 con 22.402 pacientes en lista de espera quirúrgica, una cifra que, según la Consejería de Sanidad, estaría condicionada por las 514 intervenciones anuladas durante los cuatro días de huelga médica, así como por la reducción de actividad propia de las Navidades.

Esta circunstancia explica que diciembre haya sido el único mes del año pasado en el que los registros de demora superaron ligeramente los del mismo período de 2024, cuando diciembre terminó con 22.131 usuarios esperando.

Según el Gobierno asturiano, el Sespa ya ha empezado a recuperar las intervenciones y consultas pospuestas durante los paros del personal.

A pesar de las circunstancias, los hospitales realizaron el pasado diciembre 4.190 intervenciones quirúrgicas, la cifra más alta para este mes de los últimos ocho años.

La demora desciende en los tramos de 0 a 90 días (624 pacientes menos) y aumenta tanto en el de 91 a 180 días (570 personas más) como en el de más de 181 días (225 más).

El tiempo medio de espera de los pacientes en espera estructural se sitúa en 90,77 días. Hace un año por las mismas fechas era algo menor, de 89,88 días.

CONSULTAS

La actividad en materia de consultas también resultó afectada por la huelga sanitaria y los días festivos. De este modo, se pasó de 159.237 consultas efectuadas en noviembre a 125.446 en diciembre, lo que implica una reducción del 26,94%.

Como consecuencia, la lista de espera experimentó un repunte del 3,22% respecto al mes anterior: 3.790 pacientes más, al pasar de 113.643 a 117.443. También aumenta la demora media, que sube de 97,35 a 104,09 días.

PRUEBAS

Por lo que se refiere a pruebas, la lista de espera se sitúa en 30.070 pruebas, lo que supone un descenso del 5,70% respecto a noviembre, cuando se contabilizaron 31.889. Este dato supone, en términos absolutos, 1.519 menos.

En la comparativa interanual, la demora se reduce un 6,13% respecto a diciembre de 2024, un mes que cerró con 1.984 técnicas pendientes.