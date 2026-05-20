Asturias cierra abril con casi 23.000 personas esperando para operarse

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OVIEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

El número de pacientes en lista de espera estructural para una intervención quirúrgica se situó a finales de abril en 22.979 personas, una cifra que supera en 962 usuarios a los que esperaban para operarse en el mismo mes de 2025.

Según datos del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) recogidos por Europa Press, el número de personas en lista de espera para operarse aumentó en 145 respecto al mes anterior, marzo.

El número máximo de días de espera de un paciente a cierre de abril es de 363 días, si bin el tiemo medio de espera es de casi tres meses, de 85,30 días. Son 14.216 los que llevan esperando entre 0 y 90 días; 6.589 los que esperan entre 91 y 180 días; y 2.174 personas las que acumulan más de 181 días esperando.

Desde el Gobierno asturiano han emitido una nota de prensa en la que destacan que el Sespa logró atenuar en abril el impacto de la huelga médica, al reducir la demora media para operaciones hasta los 85 días, dos menos que en marzo, e incrementar un 5,4% el volumen de consultas externas.

En abril se efectuaron 165.491 consultas hospitalarias, 5.420 más que en el mismo mes de 2025. En comparación con marzo, el volumen de consultas se incrementó un 5,4%, lo que ha permitido reducir la demora media para una primera consulta en cinco días, hasta situarse en 108.

Mientras, la lista de espera para pruebas diagnósticas se eleva hasta las 31.451 personas, 763 más que en marzo. Por su parte, la demora media se mantiene por debajo de los 60 días en colonoscopias, ecografías, tomografías computarizadas (TC) y resonancias magnéticas, indican desde el Sespa.