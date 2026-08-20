Asturias cierra julio con 23.633 pacientes esperando para operarse, un 9,7% más que hace un año

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OVIEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) cerró el mes de julio con 23.633 pacientes en lista de espera quirúrgica estructural, una cifra que supone 2.097 personas más que las registradas en esa situación justo hace un año. De esta forma, el número de usuarios que están esperando para operarse en el Principado ha subido un 9,7% respecto a julio de 2025.

Si se compara con junio de este año, el número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica aumentó en 238, es decir, registró una subida de 1,02%. La demora media quirúrgica se situó en julio en 91,41 días, cinco más que en el mes anterior.

Según los datos del Sespa consultados por Europa Press también ha aumentado el tiempo medio de espera de ls pacientes en espera estructural para operarse. El mes pasado fue de 91,41 días, superando los tres meses, mientras que hace justo un año era de 83,77 días.

Según ha informado el Gobierno asturiano, la evolución de la lista quirúrgica ha estado condicionada por los 5.795 nuevos pacientes que han entrado en los registros, la mayor cifra para un mes de julio desde 2019, así como por el periodo vacacional y el impacto de la huelga médica.

De hecho, Salud señala que el conflicto laboral ha motivado una reducción del 62,73% de los programas quirúrgicos extraordinarios de tarde respecto a julio de 2025, lo que ha limitado los resultados del plan estructural para aliviar las esperas.

En comparación con junio, el Sespa redujo en 517 el número de pacientes que aguardan menos de 90 días. Por el contrario, el grupo de personas que esperan entre 91 y 180 días aumentó en 507 y el que supera los 180 días, en 248.

Desde el Servicio de Salud destacan que los hospitales públicos asturianos realizaron en julio 5.813 operaciones programadas, la cantidad más alta registrada para este mes desde 2018, a pesar del impacto del conflicto laboral. Este número supone un incremento del 12,4% respecto al mismo período de 2025. Además, se efectuaron 678 cirugías urgentes.

La lista de espera para una primera consulta mantiene la tendencia de mejora iniciada en mayo. Julio finalizó con 120.778 pacientes pendientes, 49 menos que en junio, lo que supone el tercer descenso consecutivo desde abril. También mejoró la demora media, que se redujo en 3,07 días, hasta situarse en 102,41.

No obstante, el registro de pacientes pendientes de una primera cita supera en 13.266 el de julio de 2025 y la demora media es 14,47 días más alta que hace un año.

Los hospitales públicos realizaron en julio 148.259 consultas externas, un 10,9% menos que en junio, debido principalmente al período vacacional según el Gobierno. No obstante, indica que este balance supera en 5.734 citas el del mismo mes del año anterior, un 4,02% más.

La lista de espera de las cinco principales pruebas diagnósticas se situó en julio en 33.309, 1.181 más que en junio, lo que supone un incremento mensual del 3,68%. Cuatro de las cinco técnicas mantienen demoras medias por debajo de 60 días: 41,47 para colonoscopias, 41,86 para mamografías, 56,24 para ecografías y 45,47 para TAC. La resonancia magnética, por su parte, alcanza los 65,8 días.