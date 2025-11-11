Asturias coincide con el PE en la necesidad de renovar la flota pesquera y subraya la necesidad de un plan financiero

Archivo - Director egneral de Pesca Marítima, Francisco González, en una imagen de archivo - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Pesca Marítima del Gobierno asturiano, Francisco González, se ha pronunciado este martes en la línea de la comisión de Pesca del Parlamento Europeo, que ha pedido un plan para renovar la flota pesquera y avanzar en la transición verde. El dirigente asturiano, ha señalado la importancia de habilitar un plan financiero para tal objetivo.

"Estamos de acuerdo en que exista un proceso de descarbonización y modernización de la flota, y debe ir acompañada por un plan financiero que permita su renovación", ha afirmado González en declaraciones recogidas por Europa Press.

Asimismo, ha valorado que el informe haya salido adelante en la Eurocámara y ha señalado que "en el caso de Asturias, la edad media de la flota es de 24 años, pero en España esta cifra es superior".

Según los datos del Gobierno asturiano, la flota pesquera que hay en el Principado está compuesta por unos 250 barcos, de los que la mayoría, algo más del 80 por ciento, son de bajura, de menos de 12 metros. En la costa asturiana conviven todas las modalidades pesqueras, con algún arrastrero y también cerqueros, volanteros y palangreros. La flota mayoritaria es del segmento de artes menores.

En un informe aprobado con 19 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, la comisión parlamentaria ha reclamado la "conversión hacia una flota europea más limpia, eficiente y sostenible", apuntando que esto necesita tanto de modernizar como de renovar los buques pesqueros.

Para ello, el Parlamento Europeo apunta a programas de renovación de la flota respaldados por financiación nacional y de la UE, junto con la cooperación de los propios propietarios privados. Lamenta que la actual política pesquera común de la UE y los fondos existentes limitan el apoyo público a la descarbonización de la flota pesquera y que desincentivan la financiación privada.

En este sentido, apuesta por "modificar los marcos legislativos actuales" para que los programas financiados por la UE, junto con las ayudas estatales y los fondos privados, puedan aprovecharse para invertir tanto en puertos y en infraestructuras energéticas como en los propios buques pesqueros.