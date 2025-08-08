Asturias conmemora el IV Día de la Llingua Asturiana con múltiples actividades en la Feria de Muestras

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El recinto ferial Luis Adaro, que estos días acoge la 68 edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, celebrará el sábado 16 de agosto el IV Día de la Llingua Asturiana. Se trata de una cita organizada de manera conjunta por la Cámara de Comercio de Gijón y la asociación Iniciativa pol Asturianu, con el apoyo de más de una decena de instituciones.

En una nota de prensa, Iniciativa detalla una lista de actividades que se van a desarrollar en diferentes espacios a lo largo del día y que pretenden celebrar una jornada festiva pero también de concienciación y reivindicación lingüística.

La jornada va a comenzar a las 11.30 horas, con la inauguración institucional, que contará con una apertura musical con gaita asturiana y el pregón de la periodista Inés Paz. Tras ella, tendrán lugar las intervenciones de Álvaro Alonso, secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón y director de la Feria de Muestras; Ana Vanessa Gutiérrez, consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Gobierno del Principado de Asturias; y de la presidenta de Iniciativa por el Asturiano, Arantza Margolles.

Acto seguida se va a realizar una visita al espacio de Iniciativa pol Asturianu para conocer a las diferentes firmas que acompañan a la asociación a lo largo de estos días. A las 13.00 horas se hará el homenaje a la figura del escritor recientemente fallecido Xuan Bello, además de otras actividades que se van prolongar por la tarde también.

Entre otras actividades, el programa incluye la proyección del vídeo Madrellingua, un debate sobre el asturiano como herramienta económica, y un showcooking con Panduru sobre sidra y pan, además de una visita guiada en asturiano al Museo del Pueblo de Asturias y una charla del Concejo de Mieres sobre la historia de la Danza Prima.

También está prevista la firma del libro El peso de la nieve por su autor, Pablo Rodríguez Medina; la actividad turística Encuentra tu pueblo; y, como cierre, una foto colectiva con la pancarta de Iniciativa pol Asturianu en favor de la oficialidad.