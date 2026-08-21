Asturias considera "ofensiva" la actitud del Ministerio de Transportes y le acusa de "defender a Aucalsa"

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OVIEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Beatriz González Prieto, ha considerado "ofensiva para Asturias y su ciudadanía" la "defensa" de Aucalsa por parte del Ministerio de Transportes en el conflicto relacionado con las obras que ejecuta la concesionaria en la autopista AP-66 y su impacto sobre el peaje del Huerna.

González Prieto, ha cuestionado que el Gobierno de España haya optado por "defender a una gran empresa en lugar de los intereses de Asturias ante el proceso sancionador iniciado por el Principado".

La viceconsejera ha recordado ante Transportes que "la obligación de las fuerzas políticas asturianas es defender a su gente y no ser débiles ante los poderosos".

Respecto a la petición de personación del ministerio en el procedimiento sancionador, ha señalado que se evaluará su viabilidad jurídica, al tiempo que ha criticado su significado político: "Parece que se han personado para defender intereses particulares tratando al Gobierno de Asturias como una Administración sin competencias. Esto no es aceptable ni permisible".

También ha puesto en entredicho que la decisión del ministerio se haya adoptado sin coordinación con el Gobierno del Principado. "Que hayan tomado esta decisión sin coordinarse también hace pensar en que han cedido a las presiones empresariales. La personación del Ejecutivo central es política, al lado de la empresa. Tomamos nota", ha concluido