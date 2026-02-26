Asturias contabiliza trece incendios forestales

Bomberos - CAPTURA DE CUENTA DE TWITTER DEL SEPA

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El último balance de incendios forestales en Asturias refleja que a las 10.31 horas se registran trece en el Principado, de los cuales, nueve están activos y cuatro controlados.

De esta forma, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, ha declarado bajar, a las 10.09 horas, a fase de emergencia en Situación 0, del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa).

Los incendios forestales están ubicados en Amieva (un incendio), Lena (3), Llanes (2), Laviana (1), Mieres (2), Peñamellera Alta (1), Piloña (2) y Teverga (1), según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).