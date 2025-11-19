Asturias contribuye con un 1,4% a la proyección internacional de España, según un estudio del Real Instituto Elcano

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Instituto Elcano ha presentado los datos desagregados por comunidades autónomas de la proyección exterior de España, provenientes de la última edición del Índice Elcano de Presencial Global, en los que la contribución de Asturias a la presencia global española se fija en un 2,8%, la octava mayor de las comunidades, por su especial orientación hacia el exterior.

Este índice es una herramienta que mide la proyección exterior de los países en los ámbitos económico, militar y blando, y que ahora incorpora un análisis de cómo contribuyen las regiones de España a la presencia internacional del país.

Los datos del Índice, relativos a 2024, revelan que la proyección exterior de España depende en más de un 50% de Madrid y Cataluña y que las cinco principales comunidades (Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana) concentran en torno al 70% del total de presencia española en el exterior.

Sin embargo, los datos reflejan que esta concentración se ha ido diluyendo con el paso del tiempo.

La cuota conjunta de Madrid y Cataluña ha pasado del 52% en 2005 al 50,5% en 2024, y la de las cinco primeras comunidades ha descendido del 74,2% en 2005 al 70% en 2024.

Por territorios autonómicos, los porcentajes de contribución a la presencia global española son los siguientes: Comunidad de Madrid (28,7%); Cataluña (21,8%); Andalucía (8,1%); País Vasco (7,1%); Comunidad Valenciana (6,9%); Galicia (4,8%); Castilla y León (3,4%); Cantabria (2,8%); Castilla-La Mancha (2,6%); Aragón (2,3%); Islas Baleares (2,2%); Comunidad Foral de Navarra (2,1%); Islas Canarias (2%); Región de Murcia (2,1%); Principado de Asturias (1,4%); Extremadura (1%); Ceuta (0,5%); La Rioja (0,3%); y Melilla (0,2%).

Estas cifras demuestran además una importante correlación entre el tamaño del territorio en términos demográficos y económicos y su capacidad para proyectarse fuera de España, según el Instituto.

No obstante, algunas comunidades están especialmente orientadas al exterior, puesto que su aportación a la presencia global nacional es superior a sus datos de contribución al PIB. Ese es el caso de Madrid (28,7% de contribución a la presencia global frente al 19,6% de peso en el PIB), Cataluña (21,8% en comparación con el 18,8% del PIB), País Vasco (7,1% frente al 5,9%), Cantabria (2,8% en contraste con el 1,1%), Navarra (2,1% frente al 1,7%) y Ceuta y Melilla (0,5 y 0,2% respectivamente, comparado con el 0,1% del PIB en ambos casos).

Menor orientación hacia el exterior muestran regiones como Andalucía (cuyo PIB representa el 13,3% y su presencia global se sitúa en el 8,1%); Comunidad Valenciana (con una contribución al PIB del 9,3% frente al 6,9% de cuota de presencia global); Galicia (4,8% de presencia global respecto a un 5,2% de contribución al PIB); y Castilla y León (con un 3,4% de presencia global y un porcentaje del PIB del 4,7%).

Estos datos muestran una relación directa con el tipo de actividad productiva desarrollada en cada territorio, así como con el lugar en el que se encuentra la sede fiscal de determinadas empresas, aunque parte de su actividad real se lleve a cabo en otros lugares.

De este modo, el peso de las inversiones de Madrid en el exterior es elevado, casi el 11% de la presencia global de España. Pero destacan también indicadores concretos en comunidades de mucho menor tamaño, como la inversión exterior desde Cantabria -sede bancaria- y la inversión y las exportaciones manufactureras gallegas, con peso significativo de las industrias textil y automovilística.