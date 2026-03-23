Asturias dejerá de percibir 47 millones por el decreto anticrisis y Barbón pide eximir a las CCAA de la regla de gasto

Reunión entre el Principado y los agentes sociales para evaluar las consecuencias de la guerra de Irán en la economía asturiana. - PRINCIPADO

OVIEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón ha cuantificado en 47 millones de euros la cantidad que el Gobierno asturiano dejará de percibir 47 millones de euros --cuando se notaría el impacto sería en el año 2028-- por el decreto aprobado por el Gobierno central para llevar a cabo una rebaja en el IVA de los carburantes. Así mismo el presidente ha detallado las medidas que desde el Gobierno asturiano se ponen en marcha para paliar los efectos que la guerra de Irán ya están teniendo en la sociedad asturiana.

Barbón ha presidido esta tarde la reunión con representantes de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) y los sindicatos UGT y CC.OO. para evaluar las consecuencias de la guerra en Irán en el tejido económico y social de la comunidad. Un encuentro en el que se ha decidido crear una comisión de seguimiento y un control monitorizado de la situación casi permanente, con sindicatos y patronal dentro del ámbito de la concertación.

Ha dicho Barbón que preparándose para una situación en la que hay que tomar medidas más drásticas, el Principado va a solicitar al Gobierno de España en el marco de sus competencias, y con autorización de la Unión Europea, solicitar, "que se nos exima de la regla de gasto como ya se hizo en crisis anteriores".

"Es importantísimo porque la suspensión de la regla de gasto permitirá de disponer de posibilidades presupuestarias para poder actuar en este terreno", dijo Barbón, que ha recordado que Asturias fue la primera comunidad autónoma que tomó medidas antes incluso que el Gobierno de España para dar respuesta a esta situación. Así se ha referido a la línea de avales de 5 millones de euros que en su momento anunciamos y otras muchas que se están analizando.

En este sentido ha indicado que se está trabajando en acelerar el Fondo de Consolidación Empresarial dotado con otros 10 millones de euros. Así mismo se estudian medidas para fomentar el uso del transporte público. En este sentido se ha referido a la tarjeta Conecta con un precio de 30 al mes que los sindicatos han pedido rebajar a 20 euros, una cuestión que ha indicado "se estudiará".

"Vamos a examinar si en las convocatorias del bono social térmico u otro tipo de ayudas se pueden complementar sin tener que hacer una nueva convocatoria, es decir, incrementar la partida que se destina como un complemento especial. Es una de las cosas que estamos evaluando y también, lógicamente, ayudas directas, que hoy por hoy es verdad que esto acaba de iniciarse", dijo Barbón.

NO A LA GUERRA

Adrián Barbón ha vuelto a resaltar que como presidente del Principado dice no a la guerra porque "un no a la guerra es un sí a Asturias" y ha indicado que pese a la dificultad del momento que estamos viviendo y las incógnitas Asturias cuenta con un gobierno que le ha tocado gestionar varias crisis.

"Nosotros, en nuestro ámbito, hemos sabido gestionar estas crisis con un resultado que es que, en términos netos, hemos salido adelante y se ha seguido creando empleo", dijo Barbón.