Asturias descarta incluir el dibujo 'Pope' en el Inventario del Patrimonio Cultural ante las dudas de que sea de Bacon

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Gobierno de Asturias ha decidido no incluir el dibujo 'Pope', propiedad del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer y atribuida a Francis Bacon, en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.

El motivo son las dudas suscitadas acerca de que la autoría sea de Bacon, tras haber recibido varios informes al respecto que señalan que si bien no hay pruebas de que el cuadro sea del artista dublinés tampoco existen de lo contrario.

El dibujo, a lápiz, procede de la colección de quien fuera también amigo íntimo del pintor, Cristiano Lovatelli Ravarino, con quien Bacon mantuvo una relación sentimental durante años, y que llegaría a poseer alrededor de 730 diseños atribuidos al pintor.

Pertenece a un bloque de dibujos de gran tamaño y firmados como obras autónomas, donados por Lovatelli a la 'Francis Bacon Foundation of the drawings donated to Cristiano Lovatelli Ravarino', con sede en Londres y Bolonia, y difundidos en la exposición itinerante titulada 'Francis Bacon. La cuestión del dibujo', celebrada primero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid (febrero de 2017), la Fundación Bancaja de Valencia (junio de 2017) y el Centro Niemeyer, de Avilés (noviembre de 2017). La Francis Bacon Foundation donó el cuadro al Centro Niemeyer.

El Gobierno asturiano decidió en una resolución de fecha 24 de enero abrir expediente administrativo para incluir al 'Pope' en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, con la categoría de bien mueble. Sin embargo, a la vista de los informes recibidos y las dudas sobre la autoría del dibujo, han decidido no hacerlo.

En una nueva resolución del pasado 9 de junio consultada por Europa Press, se pone fin al procedimiento y se aporta información relativa a las comunicaciones recibidas de expertos.

"Esta obra no debería ser incluida en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, con la categoría de bien mueble, hasta que no se confirme fehacientemente por parte del Gobierno del Principado de Asturias la autoría del dibujo como obra autógrafa del artista dublinés Francis Bacon (1909-1992), con las debidas garantías de consenso científico", concluye el informe de la Real Academia de la Historia.

EL BELLAS ARTES NO VIO NECESARIO HACER INFORME DE AUTENTICIDAD

El Real Instituto de Estudio Asturianos (Ridea) también se pronunció, en el sentido de que lo más prudente es esperar a que se verifique la autoría antes de proceder a la mencionada inclusión.

Desde el Ridea también se refiere que ya en la junta de gobierno del Centro Regional de Bellas Artes con fecha de 23 de abril de 2018 se habría debatido el tema del "carácter polémico" del dibujo y que se planteó incluso la conveniencia de pedir un informe sobre la autenticidad cuestionada. "Algo que el Director del museo, Alfonso Palacio, no vio necesario al tratarse de un depósito que no otorga valor", explican desde el Ridea.

LA UNIVERSIDAD, FAVORABLE A LA INCLUSIÓN

También el consejo de Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo emitió un informe acerca del cuadro, en este caso favorable a la propuesta de inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.

"Este cuadro viene a enriquecer el patrimonio cultural de Asturias por tratarse de uno de los grandes pintores del siglo XX europeo que no estaba presente en ninguna colección pública de la comunidad autónoma. La donación permite completar el discurso de arte contemporáneo con una pieza representativa de un genio de la plástica internacional", señalaban desde la Universidad.

No obstante, tras los informes recibidos por parte de las distintas instituciones, la Comisión Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias en su sesión del día 12 de mayo de 2023, acordó ya, en el marco de la tramitación del expediente incoado, descartar la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, con la categoría de bien mueble, de la obra 'Pope'.