Asturias destaca en Bruselas su "salto histórico" en movilidad y conectividad

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, y el viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García, con la directora de la Delegación de la Cámara de Comercio de España ante la UE, Pilar Ruiz Huélamo. - PRINCIPADO

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha reivindicado este lunes en Bruselas el "salto histórico que ha dado Asturias en movilidad y conectividad", un avance que, según ha afirmado, permite a la comunidad "reforzar su presencia en España y mejorar su posición en Europa". Calvo ha hecho estas declaraciones durante la presentación de los principales progresos del Gobierno asturiano en conectividad, movilidad sostenible y promoción internacional ante representantes de la Cámara de Comercio de España ante la Unión Europea.

El consejero ha subrayado que las cifras históricas de viajeros en la alta velocidad, el aeropuerto y el transporte público gracias a la tarjeta 'Conecta' evidencian "un cambio de modelo y paradigma que sitúa al Principado como referente en movilidad sostenible y conectividad". Ha añadido que estos avances aportan "valor añadido para ganar competitividad desde el punto de vista logístico", reforzando el papel de Asturias en el Corredor Atlántico y configurando la accesibilidad multimodal como "activo turístico y económico estratégico" basado en la responsabilidad climática.

Calvo se ha mostrado "muy satisfecho" con la agenda de trabajo que el Principado mantendrá con el organismo cameral en Bruselas para intercambiar información y seguir mejorando la conectividad de la comunidad.

ALTA VELOCIDAD Y MERCANCÍAS

Durante la reunión, en la que también ha participado el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, Calvo ha detallado el impacto de la variante ferroviaria de Pajares y la llegada de la alta velocidad, operativa desde el 30 de noviembre de 2023. Desde entonces, según subraya el Principado en una nota de prensa, más de dos millones de personas han utilizado los servicios AVE, Avlo y Alvia con origen o destino en Asturias, superando las previsiones iniciales y consolidando este modo como preferente para la conexión con Madrid.

En mercancías, Calvo ha resaltado que la variante de Pajares se está consolidando como corredor logístico clave. En el primer trimestre de 2025, la media mensual superó las 350 circulaciones --1.056 trenes en total-- y la infraestructura ha permitido incrementar en torno al 15% la capacidad de carga por convoy gracias a las mejores pendientes y longitudes. "Estamos hablando de una infraestructura que no solo acerca Asturias al resto de España, sino que potencia nuestro papel en el Corredor Atlántico y mejora la competitividad de nuestros puertos y de nuestra industria", ha afirmado.

AEROPUERTO Y CONEXIONES INTERNACIONALES

Calvo ha presentado también los últimos datos del aeropuerto de Asturias, que superó los 1,74 millones de pasajeros en los diez primeros meses del año, un 2,8% más que en el mismo periodo de 2024. Ha atribuido estos resultados a la Estrategia de Conectividad Aérea del Gobierno autonómico, que mantiene a la terminal "en números históricos y con una tendencia sostenida de crecimiento".

Asimismo, ha recordado la licitación del nuevo contrato orientado a intensificar la promoción internacional de Asturias mediante conexiones directas con diez ciudades de siete países europeos: Londres, París, Bruselas, Lisboa, Oporto, Roma, Milán, Dublín, Ámsterdam y una ciudad italiana adicional entre Venecia, Bolonia o Florencia.

TARJETA 'CONECTA'

Por último, Calvo ha destacado el impacto de la tarjeta 'Conecta', que ha permitido un aumento sostenido en el uso del transporte público. Según los datos del Consorcio de Transportes (CTA), los diez primeros meses de 2025 registraron un crecimiento interanual del 8,21%, con más de 49,5 millones de viajes y más de 391.600 usuarios.