Asturias destina 160.000 euros a ayuda de emergencia para los afectados por los terremotos de Venezuela

Archivo - Imagen de archivo tras los terremotos en Venezuela. - Mario Flores / Zuma Press / Europa Press / Contact

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ha aprobado una ayuda de emergencia de 160.000 euros para contribuir a la respuesta humanitaria tras los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio, que provocaron una crisis en varias regiones del país. La financiación, canalizada a través de Unicef España, permitirá reforzar el acceso a agua potable, saneamiento e higiene de la población afectada.

La actuación se desarrollará inicialmente en los estados de La Guaira y el Distrito Capital, las zonas más castigadas por el seísmo, e incluirá la instalación de puntos de suministro de agua, la distribución de materiales de potabilización y kits de higiene y acciones de prevención de enfermedades.

Según los datos facilitados por el Principado, cerca de 470.000 personas precisan asistencia, entre ellas 169.000 menores.

Esta es la tercera ayuda de emergencia aprobada por el Gobierno asturiano este año, después de las destinadas a la rehabilitación de infraestructuras en los campamentos saharauis de Tinduf y al apoyo educativo para la infancia de Gaza.