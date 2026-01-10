Asturias destina 20.000 euros a un proyecto municipal de Soto del Barco para impulsar los ODS y la Agenda 2030

El director general de Agenda 2030, Juan Ponte, con la primera teniente de alcalde de Soto del Barco, Aroa Gutiérrez Paíno - PRINCIPADO

OVIEDO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias apoya con 20.000 euros un proyecto del Ayuntamiento de Soto del Barco dirigido a impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y avanzar en la aplicación de la Agenda 2030 en el ámbito municipal.

La iniciativa, denominada Soto con los ODS, parte de un diagnóstico de los principales retos ambientales y sociales del concejo y busca sensibilizar, informar y movilizar sobre los principios de la Agenda 2030 para implicar a la ciudadanía en la construcción de un modelo de desarrollo más sostenible, inclusivo y resiliente.

El director general de Agenda 2030, Juan Ponte, ha abordado con la primera teniente de alcalde, Aroa Gutiérrez Paíno, los propósitos del proyecto y su contribución al desarrollo de la Agenda 2030.

Por una parte, el plan identifica desafíos como los efectos del cambio climático --con especial atención al aumento de las olas de calor--, el riesgo de inundaciones derivado de la proximidad al río Nalón y la presencia de especies invasoras. También plantea la necesidad de reforzar los corredores verdes y mejorar la conectividad ecológica entre los espacios rurales y urbanos.

Además, el proyecto aborda situaciones como la soledad no deseada, especialmente entre las personas mayores; la falta de dinamización de bibliotecas y centros sociales; el déficit de espacios inclusivos y accesibles; la escasez de zonas destinadas a la innovación social; el teletrabajo, y la formación digital.

Ponte, que ha destacado la importancia de estas ayudas para los ayuntamientos, agentes clave para desarrollar actuaciones en el ámbito local, ha asegurado que "la Agenda 2030 solo puede hacerse realidad desde lo local, implicando a la ciudadanía y fortaleciendo las capacidades de los ayuntamientos. Con esta subvención apoyamos un modelo de municipio que apuesta por la participación, la justicia social y la sostenibilidad ambiental como ejes de su desarrollo".

Soto con los ODS se estructura en tres ejes temáticos complementarios que abordan las dimensiones ambiental, social e institucional de la sostenibilidad:

Eje 1: Medioambiente y biodiversidad, centrado en la concienciación y la acción frente al cambio climático, la protección de los ecosistemas locales y la mejora del entorno urbano y natural

Eje 2: Cohesión social, educación y cultura, orientado al fortalecimiento de la participación ciudadana, la igualdad, la inclusión social, la educación de calidad y la gobernanza local.

Eje 3: Formación y capacitación institucional, dirigido al personal técnico y político del ayuntamiento, con el fin de reforzar el conocimiento sobre la Agenda 2030, los ODS y los procesos de localización, al tiempo que se garantiza la integración de la sostenibilidad en la gestión municipal a largo plazo.

Entre las actuaciones previstas se incluyen programas como Bibliotecas por los ODS y la Escuela de Ciudadanía 2030, además de actividades intergeneracionales y culturales, una campaña municipal de divulgación y encuentros de participación ciudadana destinados a recoger propuestas y percepciones de la población ante el futuro proceso de localización de la Agenda 2030.

El proyecto de Soto del Barco se enmarca en la partida de 200.000 euros que la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos destina a apoyar medidas que prioricen el uso de materiales sostenibles y reciclables y tengan en cuenta criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, respeto a la biodiversidad, la accesibilidad universal y la promoción de la economía local y circular.