Asturias destina 300.000 euros a ayudas para concejos en riesgo demográfico

La vicepresidenta del Gobierno del Principado de Asturias, Gimena Llamedo. - Jorge Peteiro - Europa Press

OVIEDO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, ha aprobado este martes la concesión de 299.877 euros en subvenciones a los 23 concejos en riesgo de despoblación, en el marco del Fondo Municipal Riesgo de Despoblación

Estas ayudas, incluidas en la Ley de Impulso Demográfico y en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026, tienen como objetivo financiar actuaciones específicas incluidas en los planes municipales de lucha contra la despoblación, elaborados por cada ayuntamiento. Las actuaciones subvencionadas están orientadas a revertir la tendencia de pérdida poblacional y mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan estos territorios.

El fondo se distribuye entre los concejos beneficiarios mediante un sistema mixto: un 40% del total en asignación fija, igual para todos los concejos, y un 60% en asignación variable, atendiendo a criterios de población, envejecimiento, dispersión, superficie y orografía.

Este sistema garantiza un reparto proporcional y equitativo, adaptado a las características demográficas y territoriales de cada concejo, asegurando que todos reciban recursos suficientes para impulsar las actuaciones previstas en sus planes municipales.

Los municipios que recibirán estas ayudas suman, entre todos, una población de 39.559 habitantes. Son Allande, Aller, Amieva, Belmonte de Miranda, Boal, Caso, Colunga, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz, Ponga, Proaza, Riosa, San Martín, Villanueva y Santa Eulalia de Oscos, Somiedo, Taramundi, Teverga, Tineo y Villayón.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha destacado que esta iniciativa supone "un ejemplo más del compromiso del Gobierno de Asturias con el reto demográfico". Asimismo, ha remarcado que la distribución del fondo es el resultado de implementar políticas específicas que abordan las particularidades de cada municipio, a través del decreto de zonificación aprobado por el Principado el pasado febrero, y herramienta que se ha utilizado para la distribución de este fondo.