Asturias destina 652.500 euros en la segunda convocatoria de ayudas para personas con ELA de este año

OVIEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud del Principado de Asturias ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) la segunda convocatoria de ayudas de este año para personas diagnosticadas de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), con una dotación de 652.500 euros.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el próximo lunes, 3 de noviembre, y concluirá el 28 de noviembre. Los interesados podrán presentar la documentación de forma presencial en cualquier registro oficial o por vía telemática a través del portal https://miprincipado.asturias.es.

Esta línea de subvenciones se suma a la primera convocatoria de este ejercicio, que contó con un presupuesto de 1.450.000 euros, por lo que la cuantía total destinada por el Gobierno asturiano en 2025 a apoyar a personas con ELA y sus familias asciende a 2,1 millones de euros.

Las ayudas van dirigidas a personas diagnosticadas recientemente y a aquellas que hayan modificado su grado de dependencia desde la anterior convocatoria. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los afectados, reduciendo la carga burocrática y facilitando la solicitud de las subvenciones.