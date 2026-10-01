Asturias destina más de tres millones para contratar a 200 jóvenes durante nueve meses

El Gobierno del Principado financia 18 proyectos del programa Joven Ocúpate para mejorar la empleabilidad de 200 personas - PRINCIPADO

OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado destina algo más de tres millones a financiar 18 proyectos promovidos por entidades locales y organizaciones sin ánimo de lucro en distintos concejos, dentro del programa Joven Ocúpate, gestionado por el Servicio Público de Empleo (Sepepa). La iniciativa permitirá la contratación de 200 personas menores de 30 años inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que realizarán itinerarios que combinan formación y experiencia laboral durante nueve meses.

La convocatoria, cuya resolución acaba de publicarse en el Boletín Oficial del Principado (Bopa), permitirá el desarrollo de iniciativas impulsadas por seis ayuntamientos y otras tantas entidades sociales sin ánimo de lucro.

El programa está orientado a jóvenes que no estudian, no trabajan ni siguen una formación para el empleo. Su objetivo es facilitar la adquisición de competencias profesionales y transversales que favorezcan su incorporación al mercado laboral.

Además de recibir formación vinculada a certificados profesionales de nivel inicial, los participantes desarrollarán trabajos de utilidad pública o interés social relacionados con ámbitos como la administración, el mantenimiento de espacios públicos, la jardinería, la conservación del medio natural, el comercio, la atención a entidades sociales o las competencias digitales.

Los proyectos seleccionados comenzarán el próximo 1 de noviembre y tendrán una duración de nueve meses. Entre las entidades beneficiarias figuran los ayuntamientos de San Martín del Rey Aurelio, Grado, Langreo, Llanera, Nava y Gozón, así como las organizaciones Fundación Mar de Niebla, Norte Joven Mieres, Cáritas Diocesana de Oviedo, Aspaym Asturias, Emaús Asturias y Expoacción Organización Solidaria.