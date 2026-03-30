Asturias destinará 10,1 millones a la primera fase de la estación intermodal de Gijón

Archivo - Calle Carlos Marx, en Gijón - EUROPA PRESS ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha dado luz verde a la firma de un convenio con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y el Ayuntamiento de Gijón para licitar las obras de la primera fase de la estación intermodal de la ciudad. El Gobierno del Principado aportará 10,1 millones para afrontar los trabajos de esta primera fase, "paso imprescindible para la construcción de la futura estación intermodal y la conexión con el metrotren".

Este convenio se firmará en cuanto el gobierno local apruebe el proyecto de ejecución realizado por Adif, según ha indicado el Gobierno asturiano en nota de prensa este lunes. La actuación supondrá una inversión global de 54,3 millones financiados por las tres administraciones.

DETALLES DEL PROYECTO

Las actuaciones incluyen la demolición del viaducto de la calle Carlos Marx y su sustitución por un vial en superficie y una nueva glorieta entre las calles Carlos Marx y Sanz Crespo.

También se reemplazarán dos colectores de saneamiento de gran diámetro en las inmediaciones de la estación actual por uno único de gran sección.

El proyecto incluye, asimismo, la ejecución de las rampas de acceso al futuro aparcamiento de la terminal y la adecuación de la losa del tanque de tormentas de la avenida José Manuel Palacio para permitir el paso de vehículos. Finalmente, se instalará el mobiliario urbano necesario.