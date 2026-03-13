Asturias elabora su propio paquete de medidas ante la guerra de Irán

Archivo - Presidencia del Principado de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias está preparando su propio paquete de medidas para paliar las consecuencias de la situación generada por el conflicto de la guerra de Irán. Lo ha confirmado este viernes el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, a preguntas de los periodistas.

"Lo razonable ahora mismo es esperar a que lo tengamos perfilado y no tardaremos ya muchos días; probablemente pasado el fin de semana podamos hacer ya el anuncio y detallar cuáles son esas medidas", ha comentado.

Ha recordado Sánchez que el Ejecutivo asturiano está siguiendo la situación y ha indicado que el bloqueo en el estrecho de Ormuz es lo que más está impactando en la subida de los combustibles.

Ha indicado que el Consejo de Ministros aprobará medidas ya el próximo martes a nivel nacional. "Nosotros también estamos preparando un paquete de medidas que cuando lo tengamos se anunciará", ha apuntado.

El dirigente asturiano ha hecho estas declaraciones antes de reunirse en la sede de la consejería que dirige con los diferentes agentes sociales.

SINDICATOS

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha recordado que ya han pedido al presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, una reunión sobre esta materia en el marco del acuerdo sobre la concertación social.

Ha explicado que cuando saltó la crisis de la guerra de Irán, lo que hizo el Gobierno central fue reunir a empresarios y sindicatos. "Al igual que lo sucedido a nivel nacional, creo que deberíamos reunirnos aquí", ha comentado.

Mientras, el secretario general de CCOO Asturias, José Manuel Zapico, ha dicho que los gobiernos de España y de Asturias tienen que reaccionar y poner freno a lo que es "una especulación".

"El gas y el combustible de petróleo que se está comercializando en Europa y en España no debería estar afectado por este alfa de los precios, donde creemos que las multinacionales del petróleo están haciendo el agosto a costa del consumidor", ha dicho Zapico.