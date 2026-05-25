Asturias, elegida por la Comisión Europa para la conferencia sobre fabricación e integración de sistemas de defensa

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GIJÓN, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Asturias Hub Defensa co-organiza, junto a la Dirección General de Industria de Defensa y Espacio de la Comisión Europea (DG DEFIS) la conferencia ENDR 2026 (European Network of Defence-related Regions), que se celebrará los próximos días 3 y 4 de junio en Gijón.

Dedicado a la fabricación avanzada e integración de sistemas para la defensa, el evento reunirá a los principales actores de la industria europea del sector, según una nota de prensa de Asturias Hub Defensa.

Entre estos figuran Rheinmetall, Indra o GDELS, representantes de la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (DIGEID) del Ministerio de Defensa español, responsables de DG DEFIS, así como empresas y centros tecnológicos de España, Alemania, Grecia, Portugal y otros países europeos.

La agenda aborda algunos de los principales retos que enfrenta actualmente la industria europea de defensa para reforzar sus capacidades industriales y tecnológicas: fabricación avanzada, resiliencia industrial, integración de sistemas, innovación dual-use, cadenas de suministro críticas, soberanía tecnológica, nuevos materiales y sistemas no tripulados.

Asimismo, se pondrá el foco en ámbitos clave como el talento, la transformación digital, la innovación abierta y la aceleración de la adopción tecnológica, retos que el programa EDIP y el Fondo Europeo de Defensa han colocado en el centro de la agenda industrial europea.

La directora del Asturias HUB Defensa, Carolina Díaz, ha destacado que "la elección de Asturias como sede responde a una trayectoria industrial que no necesita presentación".

"La región lleva fabricando para la defensa desde el siglo XVIII, año en que se fundó la Real Fábrica de Armas de Trubia, y ha construido desde entonces un tejido de precisión, ingeniería, metalurgia avanzada y capacidades tecnológicas e innovadoras vinculadas a la defensa, que la sitúan en una posición singular dentro de la cadena de valor de la defensa europea", ha agregado.

Desde la organización del evento se ha resaltado que, en un momento en que la Unión Europea está acelerando su inversión en industria de defensa a través del programa EDIP y los grandes proyectos del Fondo Europeo de Defensa, la conferencia ENDR se convierte en un espacio de encuentro entre la demanda institucional y la oferta industrial, con foco específico en la capacidad de escalar producción con rapidez y fiabilidad.

También han incidido en que, para las empresas españolas del sector -en especial las vinculadas a producción avanzada, automatización, digitalización y robótica-, el evento ofrece una oportunidad directa de posicionamiento en redes europeas que están definiendo los próximos programas de inversión.

Se ha remarcado, asimismo, que regiones con base industrial consolidada, como Asturias, están llamadas a jugar un papel central en esa nueva arquitectura productiva.

"Que la Comisión Europea traiga a Gijón esta conferencia es el reconocimiento de algo que en Asturias ya sabíamos: el tejido industrial está aquí, la experiencia es real y la capacidad de contribuir a la defensa europea no es una aspiración, es una realidad con más de doscientos años de historia", ha apuntado Díaz.

La conferencia está abierta a empresas, universidades, centros tecnológicos, Fuerzas Armadas y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado interesados en conocer y explorar las principales tendencias, retos y oportunidades vinculadas a la innovación y las capacidades industriales de defensa.