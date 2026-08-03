Asturias eleva a 600.000 euros la ayuda a Reader para proyectos en municipios en riesgo de despoblación

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OVIEDO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado la concesión de una subvención de 600.000 euros a la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader) destinada al desarrollo de estrategias de innovación local para el reto demográfico, a través del Centro de Innovación Territorial de Asturias (CIT).

La medida da continuidad al convenio suscrito en noviembre de 2025 para impulsar proyectos de innovación territorial en concejos con especiales dificultades demográficas. El marco de colaboración entre la Administración autonómica y Reader se ha reforzado este año al ampliar la dotación económica, que ha pasado de los 480.000 euros en 2025 a 600.000 euros.

Las actuaciones financiadas se desarrollarán en los municipios que afrontan los mayores desafíos ligados al envejecimiento, la pérdida de población y la prestación de servicios. La programación para este año se ha articulado en tres líneas de actuación, orientadas al fortalecimiento de la actividad económica local, los servicios de proximidad y el aprovechamiento de los recursos territoriales.

Desde su puesta en marcha, el CIT ha impulsado proyectos como el estudio de viabilidad para la creación de un Centro de Servicios Cárnicos en el Oriente de Asturias, la modernización y digitalización de la red de abastecimiento de San Bartolomé de Otur (Valdés), el programa de impulso del astroturismo y el diagnóstico territorial y la estrategia de revitalización de San Martín del Valledor (Allande).

Además, ha reforzado la colaboración con los grupos de desarrollo rural a través de Reader para avanzar en la Estrategia de Innovación Local para el Reto Demográfico, ha prestado asistencia técnica a las entidades locales en el desarrollo de proyectos y ha participado activamente en iniciativas de cooperación y captación de financiación europea.