Asturias eleva a 'muy alto' el riesgo de incendios forestales en 48 concejos

Mapa de riesgo de incendio forestal hoy en Asturias. - INDUROT

OVIEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuarenta y ocho municipios asturianos del interior, suroccidente, zonas de montaña y también de la costa noroccidental estarán este lunes en riesgo 'muy alto' por incendio forestal, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). Por ello, quedan suspendidas todas las quemas.

El riesgo será 'alto' en el resto de la comunidad. En concreto, en los concejos de Avilés, Cabranes, Candamo, Caravia, Carreño, Castrillón, Castropol, Colunga, Corvera, Cudillero, Gijón, Gozón, Illas, Llanera, Llanes, Muros de Nalón, Peñamellera Baja, Pravia, Ribadedeva, Ribadesella, Salas, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Soto del Barco, Taramundi, Vegadeo, Villanueva de Oscos y Villaviciosa.

La información, elaborada en base a las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología y a la recurrencia temporal y espacial de incendios forestales, clasifica el riesgo municipal en cinco niveles, desde 'bajo' a 'extremo'.