Asturias eleva la plantilla docente a 10.183 profesores en 2026-2027, 548 más pese al descenso del alumnado

El director general de Personal Docente, César González, y dos técnicas de su departamento durante la reunión telemática de la mesa sectorial. - PRINCIPADO

OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plantilla orgánica de profesorado para el curso 2026-2027 estará compuesta por 10.183 docentes, lo que supone un aumento de 548 profesionales respecto al presente curso. Este incremento del 5,69% se produce en un contexto de descenso generalizado del alumnado, con una caída media del 1,19%.

La plantilla definitiva se ha presentado este viernes en la mesa sectorial de educación, celebrada por vía telemática y en la que han participado los directores generales de Personal Docente, César González, y de Empleo Público, Miguel Ángel Rodríguez.

Del incremento total de personal, el 80,2% corresponde al cuerpo de maestros de Infantil y Primaria, con 440 nuevas plazas, mientras que los 108 puestos restantes se reparten entre profesorado de Secundaria y otros cuerpos docentes.

En una nota de prensa, Educación destaca que la propuesta del Gobierno del Principado da respuesta a varios de los compromisos incluidos en el pacto 'Asturias Educa' para la mejora de la enseñanza pública, así como al acuerdo anterior firmado en septiembre de 2024, que contempla la reducción de la jornada lectiva a 23 horas semanales para el cuerpo de maestros a partir del próximo curso.

El director general de Personal Docente, César González, ha destacado que se trata de "un incremento histórico en la plantilla", que "cubre las necesidades de los centros educativos y refuerza la atención al alumnado con necesidades educativas".