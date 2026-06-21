Asturias enciende las hogueras de San Xuan 2026: ubicaciones y horarios de las principales citas de la noche mágica

Archivo - Hoguera de San Juan - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO/GIJÓN, 21 Jun. (EUROPA PRESS)

Asturias se prepara para celebrar este martes, 23 de junio de 2026, una de sus noches más emblemáticas del año: la Noche de San Xuan. El fuego, el agua, el enramado de fuentes y la tradicional Danza Prima serán los grandes protagonistas en los concejos de la región para dar la bienvenida oficial al verano.

A continuación, se detallan las ubicaciones, horarios y principales atractivos de las grandes citas de la noche en los principales municipios asturianos:

Mieres (Fiestas Patronales).- Mieres celebra su día grande combinando la tradición minera con los ritos del fuego.

Hoguera principal: Plaza del Ayuntamiento.

Hora del encendido: Martes 23 de junio a las 00:00 horas, a cargo del Grupu Folclóricu L'Artusu.

Actividades previas/posteriores: A las 23:00 horas habrá fuegos artificiales. Tras la quema de la hoguera, la fiesta continuará en el Parque Jovellanos con el concierto de Celtas Cortos (01:00 h).

Gijón (Playa de Poniente y Barrios).- Gijón centraliza su gran fiesta junto al mar, aunque la tradición se extiende con fuerza por sus barrios.

Hoguera principal: Playa de Poniente (zona central de la ciudad).

Hora del encendido: Martes 23 de junio a las 00:00 horas. Alrededor del fuego se bailará la multitudinaria Danza Prima.

Barrios tradicionales: Destacan también las hogueras vecinales como la del Parque Cristino García Granda en Contrueces (encendido a las 00:00 horas con gaita y tambor) y la de La Calzada en la playa del Arbeyal.

Tradición: Durante toda la tarde (desde las 18:00 horas) se realizará el tradicional enramado de fuentes por toda la ciudad (Fuentes de Cimavilla, Isabel la Católica, Deva, etc.).

Avilés.- La ciudad avilesina recupera su esencia más tradicional concentrando las actividades en el entorno del parque del Muelle.

Ubicación: Plaza de Pedro Menéndez.

Hora del encendido: Martes 23 de junio a las 00:00 horas, seguido de la Danza Prima a cargo del colectivo Amigos de la Danza Prima.

Actividades previas: A las 20:00 horas se celebrará un taller abierto para aprender a bailar la Danza Prima en la misma plaza, seguido de la actuación de Escontra'l Raigañu a las 23:30 horas.

Oviedo (Casco Histórico).- La capital asturiana mantiene su arraigada tradición en pleno corazón del casco antiguo, congregando a cientos de ovetenses en una de las plazas más emblemáticas de la ciudad.

Hoguera principal: Plaza de Porlier.

Hora del encendido: Martes 23 de junio a las 00:00 horas.

Actividades: La programación festiva comenzará en la misma plaza a las 21:00 horas con música tradicional asturiana y una costillada popular. Tras el encendido de la hoguera a medianoche, se entonará la tradicional Danza Prima rodeando el fuego y la fiesta continuará con una verbena en el entorno de la Catedral.

Pola de Laviana.- (Valle del Nalón) El concejo de Laviana destaca por su gran ambientación musical y folclórica durante todo el solsticio.

Ubicación: Prau Nardón (junto al Parking Nuevo).

Hora del encendido: Martes 23 de junio a las 00:00 horas.

Actividades previas: Por la tarde se celebra el festival de música tradicional "IX Bandíname" por los locales de la villa y el concierto de Dixebra y Raigañu a las 20:30 horas en la Plaza del Ayuntamiento.

San Juan de La Arena (Soto del Barco).- Una de las citas costeras con más solera y sabor marinero de Asturias, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, donde el fuego se funde con el Cantábrico.

Hoguera principal: Playa de Los Quebrantos.

Hora del encendido: Martes 23 de junio a las 00:00 horas.

Tradición: Previamente, a las 23:00 horas, se realiza la espectacular descarga de fuegos artificiales sobre el mar y el desfile folclórico de la "Quema del Xigante" que guía a vecinos y visitantes hasta la arena de la playa.