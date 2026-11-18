Reuniones de trabajo en China. - PRINCIPADO

OVIEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha iniciado contactos con empresas tecnológicas e industriales chinas interesadas en implantarse en España. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, que encabeza la delegación institucional desplazada al país asiático, ha mantenido este miércoles reuniones de trabajo con responsables de dos multinacionales que han trasladado su interés por explorar posibles ubicaciones y socios en el territorio nacional.

Sánchez, acompañado por el director de la Oficina Económica de la Presidencia del Principado, José Antonio Sicre, y el director ejecutivo de la Agencia Sekuens, David González, se ha reunido con representantes de Automotive Engineering Corporation (AE-Sinomach), especializada en la fabricación de automóviles, y de HiRain, compañía tecnológica dedicada al desarrollo de electrónica, software y sistemas inteligentes. La delegación asturiana ha visitado las instalaciones productivas y centros de innovación de ambas empresas.

Las dos compañías han manifestado su disposición a abrir una vía estable de colaboración con Asturias para analizar oportunidades de inversión e implantación. Ambas están explorando localizaciones para desarrollar proyectos en España.

AE-Sinomach es una de las compañías líderes en ingeniería y fabricación para la industria de la automoción. Desarrolla líneas completas de producción, soldadura, pintura y montaje para el 80% de las marcas internacionales del sector y opera en más de 40 países. La empresa cuenta con más de 4.200 trabajadores y cuatro centros de I+D, en los que ha desarrollado más de 200 patentes y generado más de 1.500 registros de propiedad intelectual.

Durante la reunión, el vicepresidente de la compañía, Yao Lepeng, y la directora general, Gen Yanhui, han mostrado interés en establecer una relación directa con el Gobierno de Asturias. También han expresado interés por implantarse en España, en función de las oportunidades de negocio y de la evolución de su cartera de clientes.

Por su parte, el consejero ha expuesto las fortalezas de Asturias como territorio para la inversión industrial, al tiempo que ha destacado su tradición manufacturera, las infraestructuras logísticas y portuarias, la disponibilidad de talento cualificado, el ecosistema empresarial innovador y los instrumentos de apoyo que ofrece la Agencia Sekuens.

La delegación institucional y empresarial ha visitado el centro de I+D+i de la compañía, donde ha podido conocer algunas de sus tecnologías para la automatización de procesos de pintura y ensamblaje de vehículos.

La agenda de trabajo ha incluido también un encuentro con HiRain, empresa puntera en el desarrollo de software, electrónica y sistemas inteligentes vinculados con la automoción, la conectividad, los sensores, las baterías y las soluciones autónomas para puertos y logística. La compañía cuenta con más de 4.500 empleados. Su presidente, Fan Chengjian, ha reconocido el interés de la empresa por conocer Asturias y estudiar las posibilidades que ofrece la comunidad para la implantación de un centro de investigación y producción tecnológica en España.

La delegación asturiana ha recorrido una de las plantas de la compañía en Tianjin, dedicada al diseño y fabricación de dispositivos electrónicos y soluciones de software avanzadas. Entre sus características destaca su modelo de fábrica vertical: el complejo cuenta con cuatro plantas de 12.000 metros cuadrados cada una.

Sánchez ha valorado los contactos mantenidos en China y ha destacado que la visita responde a una estrategia de prospección y apertura de oportunidades. "Lo importante es presentar Asturias como un territorio de oportunidades para la implantación de empresas, detectar el interés del tejido empresarial chino y abrir vías de comunicación que permitan avanzar en proyectos concretos y explorar aquellas iniciativas que puedan materializarse en inversiones o en la implantación de nuevos proyectos tecnológicos", ha asegurado.

Durante la jornada, la delegación asturiana ha estado acompañada por la misión empresarial desplazada a China, integrada por Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón; Yolanda Fernández, directora de Asuntos Públicos de EDP España; Carlos Hernández, representante de FCC; Ignacio Vega de Seoane, CEO de Gestlink; e Ina Wang, vicepresidenta de la Asociación China de Industria e Innovación para España y China (ACIIEC).