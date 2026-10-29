Asturias fija las 10 claves del "buen trato" para reforzae el modelo de cuidados en la región

En la imagen superior, el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha presentado este jueves el decálogo 'Cómo cultivar buenas relaciones en el cuidado', elaborado por el Grupo Operativo de Buen Trato de la Red CuidAs. La guía recoge diez principios para reforzar la calidad de los apoyos desde una perspectiva relacional y sitúa las relaciones humanas como elemento esencial para garantizar el bienestar, la dignidad y los derechos de las personas que reciben cuidados, así como de sus familias y del personal que las acompaña.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, el decálogo se ha dado a conocer durante el seminario web 'Buen trato: claves relacionales en el cuidado cotidiano', en el que han participado cerca de un centenar de personas. Durante la jornada, el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, ha reivindicado el buen trato "como herramienta esencial para acompañar vidas y mejorar la calidad de los cuidados".

La actividad se ha celebrado con motivo del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, impulsado por Naciones Unidas para reconocer la importancia social de los cuidados y de quienes los prestan.

La guía refleja que cuidar "va más allá de atender necesidades físicas o asistenciales" y plantea una visión "basada en el respeto, la escucha activa, la confianza, la empatía y el reconocimiento de la singularidad de cada persona". También apuesta por una atención personalizada y centrada en la persona, sustentada en la colaboración entre quienes participan en el cuidado y orientada a favorecer la autonomía, la participación y los proyectos de vida individuales.

Durante la apertura del seminario, Rodríguez Nuño ha recordado que cuidar implica mucho más que prestar asistencia. En este sentido, ha señalado que el lema de la Estrategia CuidAs, Cuidamos personas, acompañamos vidas, "refleja una manera de entender los cuidados basada en el acompañamiento y en la construcción de relaciones de confianza entre profesionales, familias y personas que reciben apoyos".

En el seminario ha participado también Gema Pérez Rojo, profesora e investigadora de la Universidad CEU San Pablo, especializada en el estudio del maltrato y del buen trato hacia las personas mayores.

Asimismo, se ha presentado la experiencia de la Diputación Foral de Álava, que ha desarrollado un modelo de atención centrado en las relaciones para impulsar cambios en los centros de cuidados. El modelo está alineado con principios compartidos por la Estrategia CuidAs, como la promoción de apoyos más personalizados, menos institucionalizados y con una mayor orientación comunitaria.