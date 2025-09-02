Asturias gana 1.348 afiliados a la Seguridad Social en agosto y se sitúa en 399.453 cotizantes

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias ha registrado en el pasado mes de agosto 399.453 afiliados a la Seguridad Social, 1.348 más que el mes anterior (+0,34%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma se ha incrementado en 8.254 trabajadores respecto a agosto de 2024, un 2,11% más.

En Asturias, el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 327.116 cotizantes, de los cuales 7.484 están registrados como trabajadores del hogar y 1.243 como trabajadores agrarios. Además, hay 70.014 personas inscritas en el régimen de autonómos, 1.454 en el de trabajadores del mar y 869 en el de carbón.

Por otro lado, al cierre del mes de agosto había en Asturias 228 trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). De ellos, 80 son hombres y 148 mujeres.

A nivel nacional, la Seguridad Social perdió una media de 199.300 cotizantes en agosto respecto al mes anterior (-0,9%), su mayor caída en este mes desde 2019, debido al descenso de la ocupación en buena parte de los sectores económicos, con la educación registrando el mayor retroceso mensual, de casi 76.000 trabajadores. Tras el descenso de ocupados de agosto, el número de afiliados medios se situó en 21.666.203 cotizantes.