Asturias impulsa el Big Data para evaluar subvenciones y potenciar la innovación empresarial

Datos - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias, a través de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, ha iniciado la puesta en marcha del Observatorio Asturiano de la Innovación mediante la licitación de un contrato para el desarrollo de un sistema avanzado de inteligencia de datos que permitirá analizar el impacto de las subvenciones autonómicas en el tejido empresarial.

Esta actuación permite activar una de las medidas recogidas en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que prevé la creación de instrumentos de análisis, evaluación y seguimiento del ecosistema científico y tecnológico con el objetivo de mejorar la eficacia de las políticas públicas, según ha informado el Principado en nota de prensa este sábado.

El contrato, con un presupuesto de 18.000 euros, permitirá diseñar e implementar una plataforma tecnológica que integrará y procesará información procedente de múltiples fuentes --como fondos europeos, convocatorias autonómicas o bases de datos estatales-- para ofrecer una visión completa de la financiación captada por las compañías asturianas.

El nuevo sistema facilitará el seguimiento detallado de indicadores clave como el volumen de ayudas recibidas, el número de empresas beneficiarias, la distribución territorial y sectorial de los fondos o su evolución temporal. Además, incorporará herramientas de visualización avanzada y análisis geoespacial que permitirán identificar patrones y oportunidades en el ecosistema innovador asturiano.

EL FIN DE LA DISPERSIÓN DE DATOS

La iniciativa responde a la necesidad de superar la actual dispersión de datos y avanzar hacia un modelo de gestión pública basado en la evidencia, para reforzar la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

El Observatorio se integrará en el Sistema Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación (SACI) y estará alineado con las prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente (S3), así como con las políticas de transformación digital y gobierno del dato impulsadas por el Ejecutivo autonómico.

Esta herramienta, impulsada desde la Dirección General de Innovación, Investigación y Transformación Digital, permitirá monitorizar la captación de fondos, evaluar su impacto real en el territorio y mejorar la planificación estratégica, de cara a fortalecer la competitividad del tejido empresarial.

La licitación, que establece un plazo de ejecución de tres meses desde su adjudicación, permitirá disponer de una herramienta reutilizable y escalable al servicio de la Administración autonómica.