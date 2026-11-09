Asturias impulsa un gran Pacto por la Industria para reforzar el sector como motor económico

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez (segundo por la izda. En la foto, junto al viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo ( a su izda. En la imagen) durante la reunión del Pacto por la Industria. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ha presentado este lunes en el Foro por la Industria un primer borrador del Pacto por la Industria de Asturias, con el que busca alcanzar un consenso autonómico que consolide al sector como motor de crecimiento, empleo e innovación y dé continuidad a las principales políticas industriales más allá de una legislatura.

El documento, que responde a uno de los compromisos de la concertación social 2024-2027, será analizado ahora por las organizaciones que integran el foro, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha destacado que la propuesta pretende aprovechar el nuevo ciclo europeo de reindustrialización, en el que el sector ha recuperado protagonismo por su contribución a la autonomía estratégica, la seguridad energética, la innovación y la competitividad.

El borrador parte de las capacidades productivas, energéticas, logísticas, científicas y tecnológicas de Asturias y plantea dotar a la Estrategia Industrial de instrumentos que permitan sostener el crecimiento del sector a largo plazo.

Asimismo, propone avanzar hacia una política industrial con mayor capacidad autonómica y menor dependencia de fondos extraordinarios, especialmente en inversión, financiación, suelo y acompañamiento empresarial. Para ello, plantea reforzar los instrumentos estables del Principado, mejorar la captación de recursos nacionales y europeos y movilizar inversión privada.

SEIS EJES DE ACTUACIÓN

La propuesta se articula en seis ejes: energía; espacios industriales; fomento de la inversión; infraestructuras y logística; investigación, desarrollo e innovación; y talento y cualificación.

En materia energética, contempla garantizar un suministro suficiente y competitivo, reforzar las redes y el anillo eléctrico central e impulsar las renovables, el autoconsumo, el almacenamiento, la eficiencia, el hidrógeno y el biometano.

Respecto a los espacios industriales, plantea disponer de suelo, parcelas y naves adaptadas a las necesidades empresariales y preparar emplazamientos con energía, agua, comunicaciones y servicios para atraer nuevos proyectos.

El eje de inversión propone integrar suelo, ayudas, financiación y acompañamiento a las empresas, además de reforzar los instrumentos autonómicos y el papel de la Agencia Sekuens en la captación e implantación de inversiones.

En infraestructuras y logística, el documento recoge la integración en el Corredor Atlántico, la mejora del transporte ferroviario de mercancías y de los accesos a los puertos de Gijón y Avilés, así como el impulso a ZALIA.

El apartado de investigación, desarrollo e innovación busca incrementar la I+D empresarial y la transferencia de conocimiento entre la Universidad de Oviedo, los centros tecnológicos y las empresas, con atención a la digitalización, la inteligencia artificial, la automatización y la fabricación avanzada.

Por último, el borrador plantea anticipar las necesidades profesionales de la industria y mejorar la coordinación entre la Formación Profesional, la Universidad y la formación para el empleo. Entre sus objetivos figuran impulsar la FP dual, la recualificación y la atracción y el retorno de talento.

Los seis ejes persiguen mejorar las condiciones para que las empresas industriales inviertan, se transformen y crezcan, además de reforzar la capacidad de Asturias para captar nuevos proyectos.