Asturias impulsará una nueva ley para modernizar el Sepepa y reforzar su papel en el desarrollo económico y social

La gerente del Servicio Público de Empleo (Sepepa), Begoña López, y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, en la reunión del consejo rector del Servicio de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa). - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias modernizará el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) mediante una nueva ley que sustituirá a la vigente desde 2005 y que busca convertir al organismo en un agente clave del desarrollo económico y social de la comunidad, mejorando la calidad de la atención y la planificación territorial.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y la directora gerente del Sepepa, Begoña López, han presentado este martes el proyecto, que ya ha recibido el visto bueno del Consejo de Gobierno y que iniciará próximamente su tramitación parlamentaria. Ambos han destacado que la norma permitirá dotar al servicio de mayor agilidad y cercanía.

Entre las principales novedades figura la elaboración del primer mapa del sistema asturiano de empleo, un instrumento que definirá la estructura territorial óptima para la prestación de servicios y facilitará el acceso al mercado laboral. Para su diseño se tendrán en cuenta criterios como la población, las características demográficas y geográficas, las ratios de habitantes por profesional y la proximidad a personas usuarias, entidades y empresas.

La ley prevé también la firma de planes de empleo con las entidades locales, con el objetivo de adaptar las políticas a las necesidades específicas de cada territorio y reforzar la coordinación en la programación anual.

Asimismo, se creará el Foro Territorial de Empleo, un órgano de participación en el que estarán representados concejos, sindicatos y organizaciones empresariales, que constituirá el primer espacio formal de diálogo y colaboración de estas características en el Principado.

El texto incorpora además un apartado específico dedicado a la investigación, la innovación y la evaluación de las políticas públicas de empleo. En este marco, el Sepepa impulsará proyectos piloto que incorporen inteligencia artificial para mejorar tanto la atención a la ciudadanía y a las empresas como la gestión interna del organismo.

La norma se estructura en siete títulos que abarcan desde las disposiciones generales hasta el régimen patrimonial y de contratación, pasando por la organización, la planificación, la innovación y el régimen económico.

Durante la presentación, el consejero ha vinculado esta iniciativa con la evolución positiva del mercado laboral asturiano. Así, ha señalado que los datos de abril reflejan una reducción del paro de cerca de mil personas y un descenso interanual del 4,96%, el mejor registro para este mes desde 1990.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, Asturias sumó 2.650 cotizantes más en abril, hasta alcanzar los 396.631 ocupados. En términos interanuales, el incremento es de 7.655 trabajadores, un 1,97% más. "Estos datos reflejan el dinamismo de nuestra economía y el impacto de las políticas públicas de empleo", ha afirmado Sánchez.