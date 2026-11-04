Asturias iniciará la consulta pública para regular la especialidad docente de asturiano y eonaviego

La consejera de Educación, Eva Ledo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Principado de Asturias, Eva Ledo, ha anunciado este miércoles que el Gobierno autonómico iniciará los trámites para abrir el periodo de consulta pública previa del decreto que regulará la especialidad docente de lengua asturiana y del eonaviego.

Ledo ha precisado que el Principado ya prepara el terreno normativo para que, una vez que el Real Decreto estatal sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la comunidad autónoma pueda activar de forma inmediata su propia tramitación. Mediante la apertura del trámite de consulta previa, la ciudadanía podrá trasladar sus aportaciones y propuestas para su consideración en la redacción de la norma autonómica.

La consejera ha detallado que, a pesar de que este martes y miércoles no pudieron celebrarse sendas comisiones sectoriales -de Personas Trabajadoras y de Educación- por falta de quórum, el Ministerio continúa avanzando en tramitaciones clave.

Entre ellas, ha destacado que el Consejo Escolar del Estado ha emitido un informe favorable sobre el proyecto de Real Decreto estatal que modifica las especialidades de los cuerpos docentes, paso imprescindible que facultará a Asturias para regular formalmente las especialidades de asturiano y eonaviego. Asimismo, la titular de Educación ha valorado de forma muy positiva la publicación, por parte del Ministerio, del Plan Estratégico de Educación Inclusiva.