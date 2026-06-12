Asturias iniciará el lunes una campaña de control laboral en las actividades turísticas y recreativas de verano. - PRINCIPADO

OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, iniciará el próximo lunes una campaña de control de las condiciones laborales en las actividades turísticas y recreativas durante los meses de verano. El objetivo de esta iniciativa es comprobar el cumplimiento de la normativa en el sector y actuar en todas las franjas horarias y por todo el territorio, especialmente en las zonas de mayor afluencia.

La campaña ha sido consensuada con la Dirección de Trabajo de la Delegación del Gobierno, la Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias (Otea), la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y los sindicatos UGT y CC OO. Además, ha contado con la participación de la Viceconsejería de Turismo, que ha facilitado información relevante sobre las empresas del sector.

Las actuaciones inspectoras se centrarán en comprobar aspectos como las altas en la Seguridad Social, los horarios de trabajo, el registro de jornada, los salarios y las condiciones de contratación, especialmente en el caso del personal de refuerzo.

La campaña intensificará la labor en actividades directamente vinculadas al turismo, tales como hoteles, alojamientos de corta duración, campings, restaurantes, servicios de comida preparada, establecimientos de bebidas, agencias de viaje, actividades recreativas y festivales de verano.

La directora general de Empleo y Asuntos Laborales, Judit Flórez, ha subrayado la importancia de esta campaña, así como el amplio consenso alcanzado entre las diferentes entidades implicadas para definir tanto los sectores prioritarios como las actuaciones.

Asimismo, ha valorado positivamente los resultados de años anteriores y el elevado grado de cumplimiento de la normativa laboral en el sector turístico.

BALANCE DE LA CAMPAÑA DE 2025

Respecto a las actuaciones del año anterior, durante la campaña de 2025 se realizaron 237 visitas inspectoras, en las que se detectaron 94 infracciones: 25 en materia de empleo y trabajo de personas extranjeras, 42 en relaciones laborales y 27 en Seguridad Social.

Estas infracciones dieron lugar a sanciones por importe de 250.025 euros en empleo y extranjería, 42.781 euros en relaciones laborales y 128.258 euros en Seguridad Social.

Además, la actividad inspectora tuvo un impacto económico relevante en el sistema, con 120.373 euros en ingresos derivados de liquidaciones a la Seguridad Social. También se produjeron 129 altas de personas trabajadoras inducidas de forma indirecta gracias a la campaña, lo que refleja su efecto preventivo y de regularización.

En el ámbito de las relaciones laborales, la mayoría de las infracciones estuvieron relacionadas con el incumplimiento de la jornada laboral, con un total de 33 casos detectados.