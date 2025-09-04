Asturias lanza una campaña de bonos para impulsar el turismo rural

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ha presentado este jueves en Cangas del Narcea su campaña de bonos turísticos destinada a fomentar las estancias en alojamientos rurales entre el 16 de septiembre y el 31 de diciembre.

La iniciativa cuenta con una inversión de 600.000 euros y permitirá emitir hasta 8.000 vales digitales, con el objetivo de generar un impacto económico estimado de tres millones, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

Cada bono ofrece un descuento directo de 75 euros en reservas de al menos dos noches consecutivas. Funcionan como tickets prepagos, cofinanciados entre el usuario y el Principado, y podrán utilizarse en cerca de 200 alojamientos rurales adheridos. Cada viajero podrá beneficiarse de hasta dos bonos, descargables en formato digital desde la web o mediante código QR compatible con aplicaciones tipo wallet.

En el caso de casas de aldea de contratación íntegra y apartamentos rurales, será posible aplicar dos bonos en una misma reserva siempre que se contraten cuatro o más plazas.

Durante la presentación, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, destacó que esta campaña es una invitación a "abrazar la Asturias más auténtica, la que encontramos en nuestros pueblos, en nuestras casas de aldea, en la hospitalidad de la gente".

Además, subrayó que la elección de Cangas del Narcea como escenario del acto no es casual, ya que se trata de uno de los concejos afectados por los incendios del verano, junto a Somiedo, Ibias, Degaña, Ponga, Caso y Cabrales. "Queremos que los bonos sirvan también como instrumento de apoyo a estas zonas y contribuyan a su recuperación", ha añadido Llamedo, acompañada por la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, y el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella.